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男子機場候機室感倦意「自備充氣床墊」 趴床睡覺行徑惹熱議

香港01／ 撰文：桃樂斯
有投稿者發文指在機場候機室看見1名男子從自行攜帶的隨身行李內拿出充氣床墊，並睡在候機室中。（FB I Heart Cabin Crew圖片）
有投稿者發文指在機場候機室看見1名男子從自行攜帶的隨身行李內拿出充氣床墊，並睡在候機室中。（FB I Heart Cabin Crew圖片）

相信不少人都經歷過航班延誤甚或取消的情況，漫長的時間你們又會選擇如何消磨呢？近日外國討論區就有投稿者發文指，在機場候機室看見1名男子從自行攜帶的隨身行李內拿出充氣床墊，並睡在候機室中，身旁的乘客亦沒有任何反應。帖文惹來網民兩極意見，有人大讚他準備充足，亦有人批評其行徑自私，沒有顧及其他乘客需要。

該投稿者本月13日在Facebook「I Heart Cabin Crew」 討論區發帖並附上一張圖片，指該名男子在候機室等候區放置充氣床墊，整個人躺上去睡覺，完全沒有理會周邊有其他乘客，彷彿只有他1人，因而笑稱「這個人正活在夢裏」。

據外媒引述消息指，該名男子正在等候美國DELTA航空公司從奧蘭多飛往亞特蘭大的班機，或許是過於勞累的關係，他便從自行攜帶的隨身行李內拿出充氣床墊，趁機在候機室這漫長等待時間中，把握機會好好睡上一覺。從圖片可見，該男子身旁的乘客都沒有在意他的行為，大家都沉醉玩手機來消磨時間。不少人都大讚他準備充足，更想得知睡床購買網址，「早有準備！」、「值得我們學習」、「求此床的購買連結」。

帖文惹來網民熱烈討論，不少人都大讚他準備充足，更想得知睡床購買網址，「早有準備！」、「值得我們學習」、「他是個天才」、「求此床的購買連結」、「真的是有備而來，在旁邊一起等誤點班機的只能羨慕」、「我看到了無限商機」、「科技始終來自墮性」、「廣告行銷」、「生活智慧王」、「機會是留給有準備的人」。

亦有人笑言或許會因為太舒服而錯過航班，或是在公眾地方這樣睡會缺乏安全感，「結果錯過飛機，因為太好睡了」、「我會很緊張，以免有人在我睡覺時碰我的東西或對我做些什麼」、「當他醒來便會發現所有行李都被偷走」。亦有人笑言或許會因為太舒服而錯過航班，「結果錯過飛機，因為太好睡了」。

另有人則批評其行徑自私，其他乘客可能會因為他而沒有座位坐，「我比較好奇機場保安怎會容許這事發生」、「自私自利行為，他放床的地方椅子都沒辦法坐了」、「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」、「他擋住了4個座位」、「以後機場都要￼規劃充氣床擺放區嗎？」。

延伸閱讀：

過份！機場搬運員亂拋行李落輸送帶　故意舉高狠摔斷正

機場驚傳女子性愛呻吟聲　尷尬大叔突從行李取出一物　全場嚇呆

文章授權轉載自《香港01》

機場 航班 奧蘭多

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