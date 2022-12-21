快訊

前主任月領5萬記帳卻是零 高虹安涉貪案再約談3人

阿根廷時隔36年世界盃奪冠！普亭致電總統道賀 卻遭「一句話」潑冷水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太興奮惹禍？男看《阿凡達2》心臟病發命喪電影院 醫生曝關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
時隔13年的阿凡達系列電影續作《阿凡達：水之道》近期在全球上映。美聯社
時隔13年的阿凡達系列電影續作《阿凡達：水之道》近期在全球上映。美聯社

影迷敲碗多年，《阿凡達：水之道》近期終於在全球上映，在多地都奪得票房冠軍。然而，印度一間電影院卻傳出意外，一名男子在觀影過程中疑似因太過興奮，導致心臟病發作，緊急送醫後仍不幸身亡。

根據外國媒體《India Today》《The Independent》報導，事件發生在印度安得拉邦的一間電影院，中年男子斯里努（Lakshmireddy Srinu）與弟弟一同至影廳內觀賞《阿凡達2》。不料，觀影過程卻傳出意外，斯里努疑似因情緒太過激動，突然心臟病發作倒臥在影廳內，緊急送醫治療後仍宣告不治。

當地的醫院院長桑傑夫（Sanjeev Gera）表示，確診過新冠肺炎的人，其血管恐持續發炎，就本次的案例來看，若民眾血壓升高，心臟的動脈可能因此破裂，進而使心臟驟停。另一位醫生普拉迪普（Pradeep Kumar D.）指出，這類的死亡案例很可能發生在人們情緒激動時，但與《阿凡達2》電影本身無關。

外媒也提出相關案例，2010年《阿凡達》上映時，台灣一名42歲男子疑似因「看電影過度興奮」，突然心臟病發作後離世。據悉，該名男子有高血壓病史。

印度 電影 心臟病 高血壓 新冠肺炎

延伸閱讀

女友內衣丟床上…男一聞得知「衣衫下秘密」嚇壞：女生都這樣？

誠實點好嗎？酸民嗆「靠奶蹭流量可笑」 甜美女星揪1舉動打臉

他問哪款麥當勞漢堡該踢掉不賣？ 眾人指它：不該存在的錯誤

台男赴陸工作炫耀「原來我值這價碼」 鄉民說不出恭喜：錢帶得走嗎？

相關新聞

太興奮惹禍？男看《阿凡達2》心臟病發命喪電影院 醫生曝關鍵

影迷敲碗多年，《阿凡達：水之道》近期終於在全球上映，在多地都奪得票房冠軍。然而，印度一間電影院卻傳出意外，一名男子在觀影過程中疑似因太過興奮，導致心臟病發作，緊急送醫後仍...

搭台鐵老是遲點 為何日本鐵路都能準時發車？

在台灣，通勤或是連假返鄉的尖峰時間，抬起頭看列車資訊的時候，我們常可以看到「本次列車約晚○分鐘」這一行字，火車誤點對我們來說已經司空見慣。2012年，我第一次到日本遊學，當時住的homestay（寄宿家庭）與語言學校之間有一段距離，因此開始了日本通勤生活的初體驗。在日本通勤的一個月期間，我遇到列車誤點的次數是「0」次，「準時」成為我對日本鐵路的第一個印象。

日本調查：即使放寬規範 近8成受訪者會續戴口罩

日本一家藥品及化妝品製造業者所做民調顯示，即使政府放寬COVID-19防疫的口罩規範，還是有近8成男女受訪者打算繼續戴口...

逾93萬外國人11月訪日 台灣近10萬人僅次於韓國

日本政府觀光局（JNTO）今天推估11月訪日外國人數為93萬4500人，韓國以31萬5400人居首、台灣以9萬9500人...

德國納粹審判：協助消滅萬人的集中營打字員，為何有罪？

「極為遲來的正義...並非是追殺年老的加害者，而是面對歷史真相。」德國法院12月20日宣判——現年97歲的前納粹集中營秘書佛希納（Irmgard Furchner）——被控參與共謀了集中營內上萬起謀殺，判處有罪、兩年緩刑。佛希納是德國第一位因納粹集中營罪行，而被定罪判刑的文員女性；原本德國對納粹暴行的究責僅限軍政人士，2011年一名集中營警衛審判有罪，才開啟先例。納粹大屠殺結束至今已77年，但追查審判的腳步仍在持續，鑒於加害者與受害者的凋零，轉型正義的實現過程等於是和時間賽跑，佛希納案的主審法官即表示，此案可能是全世界最後一次納粹時代的罪行審判。

影／她走出廁所就被甩到空中 夏威夷航空遇強烈亂流多人受傷

美國一架從亞利桑那州鳳凰城飛往夏威夷的班機，在距離檀香山僅剩30分鐘就可落地時，遭遇強烈亂流，造成36人受傷，不少人頭撞擊機艙內天花板，其中11人傷勢不輕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。