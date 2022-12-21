太興奮惹禍？男看《阿凡達2》心臟病發命喪電影院 醫生曝關鍵

影迷敲碗多年，《阿凡達：水之道》近期終於在全球上映，在多地都奪得票房冠軍。然而，印度一間電影院卻傳出意外，一名男子在觀影過程中疑似因太過興奮，導致心臟病發作，緊急送醫後仍不幸身亡。

根據外國媒體《India Today》、《The Independent》報導，事件發生在印度安得拉邦的一間電影院，中年男子斯里努（Lakshmireddy Srinu）與弟弟一同至影廳內觀賞《阿凡達2》。不料，觀影過程卻傳出意外，斯里努疑似因情緒太過激動，突然心臟病發作倒臥在影廳內，緊急送醫治療後仍宣告不治。

當地的醫院院長桑傑夫（Sanjeev Gera）表示，確診過新冠肺炎的人，其血管恐持續發炎，就本次的案例來看，若民眾血壓升高，心臟的動脈可能因此破裂，進而使心臟驟停。另一位醫生普拉迪普（Pradeep Kumar D.）指出，這類的死亡案例很可能發生在人們情緒激動時，但與《阿凡達2》電影本身無關。

外媒也提出相關案例，2010年《阿凡達》上映時，台灣一名42歲男子疑似因「看電影過度興奮」，突然心臟病發作後離世。據悉，該名男子有高血壓病史。