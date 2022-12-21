太恐怖！人妻求幫忙保管情趣用品 鄰居聞異味打開驚見一顆人頭

西班牙發生恐怖殺夫案，64歲人妻梅里諾（Carmen Merino）殺害丈夫後，怕被警方搜查，於是把丈夫的頭裝進盒裏，並向鄰居謊稱是情趣性玩具請求保管，直到盒子飄出異味，鄰居打開才驚悉竟是死者頭部，繼而揭發事件。梅里諾謀殺罪成，當地法院近日判她15年有期徒刑。

梅里諾知道自己是丈夫遺囑唯一繼承人後，出於貪婪，積極策劃殺死丈夫。網上圖片

綜合外媒報導，梅里諾知道自己是丈夫遺囑唯一繼承人後，出於貪婪，積極策劃殺死丈夫。至2019年2月行兇後，梅里諾擔心警方上門搜查住所時發現丈夫頭顱，於是把頭顱裝進盒子裏，並向女鄰居謊稱內裏裝着假陽具及按摩棒等性玩具，請對方幫忙保管，女鄰居不虞有詐接過盒子。

不過，盒子放幾天便開始傳出濃烈臭味，女鄰居覺得奇怪打開查看，驚恐發現裏面裝着的竟是腐爛的頭，嚇得報警求助。

警方透過牙齒辨識出死者身份就是梅里諾丈夫。據報丈夫當時已失蹤6個月，而梅里諾保留丈夫頭顱，目的是讓她在遺產繼承必須等待10年的期限前，能隨時獲得丈夫的死亡證明。

梅里諾被捕後，向警方供稱其丈夫是「自願消失（disappeared voluntarily）」，不過當地法院本月9日判她15年有期徒刑，並要賠償親屬5萬英鎊（約47萬港元）。惟梅里諾仍堅稱自己清白，不排除提出上訴。

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文章授權轉載自《香港01》