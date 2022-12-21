不只愛情如童話！梅西妻是香奈兒粉 名牌包不離身都是老公的愛

阿根廷「球王」梅西（Lionel Messi）在卡達終於圓夢捧起世界盃，賽後他與相識16年的妻子安東莉娜（Antonella Roccuzzoh）和三名兒子一起在球場共享天倫，畫面極之溫馨！外界一直視梅西與太太Antonela Roccuzzo的愛情為童話故事，令Antonella Roccuzzoh的一舉一動同樣成為全球焦點。私下的Antonela Roccuzzo雖作風親民比較低調，但衣著品味絕佳，擁有不少名牌包的她透露著老公對她的寵愛！

梅西對於妻子與兒子的重視程度，更甚於足球獎杯，他曾經說︰「當我輸掉比賽後回家，我只在乎你們。」梅西自9歲時已對妻子Antonella Roccuzzo一見鍾情，多年來心中只有一位她！而Antonella Roccuzzo同樣也放棄家鄉一切，跟隨梅西到西班牙定居，專心照顧家庭及三個兒子，令梅西可以專心在事業上打拚。

梅西與妻子的愛情故事令人稱羨，圖為她揹著Louis Vuitton包包和兒子合影。（IG/@antonelaroccuzzo）

現年34歲的Antonela Roccuzzo雖然已是三子之母，但經常運動又保養得宜，依然保持健美的體態，渾身散發自然又健康的性感魅力。而她更鍾情不少名牌包，特別是Chanel，幾乎有齊所有顏色，完美彰顯出她親民卻高貴的氣質。

梅西與妻子的愛情故事令人稱羨，據傳她最愛的是Chanel包包。（IG/@antonelaroccuzzo）

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文章授權轉載自《香港01》