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影／她走出廁所就被甩到空中 夏威夷航空遇強烈亂流多人受傷

聯合新聞網／ 綜合報導
夏威夷航空日前一架班機遇強烈亂流，導致機上多位乘客受傷。示意圖。圖擷自Hawaiian Airlines
夏威夷航空日前一架班機遇強烈亂流，導致機上多位乘客受傷。示意圖。圖擷自Hawaiian Airlines

美國一架從亞利桑那州鳳凰城飛往夏威夷的夏威夷航空班機，在距離檀香山僅剩30分鐘就可落地時，遭遇強烈亂流，造成36人受傷，不少人頭撞擊機艙內天花板，其中11人傷勢不輕。

根據《每日郵報》報導，從乘客拍攝的影片中可見，亂流發生時，置物櫃裡的行李紛紛掉出來，機上乘客都搶著保護自己的頭，背景中也可以聽見小孩哭聲此起彼落。

機上空服員廣播，詢問機上是否有受訓過的醫護人員，例如醫生、護理師或消防員。當時機上共有36人因為撞擊，造成瘀傷、想吐，有其中20人在降落後被送往醫院，其中11人傷勢嚴重，包括其中一人出現頭部重傷，多起撕裂傷、瘀傷以及昏迷。

檀香山緊急醫療服務（Honolulu Emergency Medical Services）主任吉姆表示感到萬幸，雖然有乘客受傷，但沒有任何死亡或重傷，也希望受傷的乘客可以盡快康復。

機上乘客凱莉表示，當時她和媽媽一起搭乘，而亂流發生前，她剛從洗手間回座位，還沒來得及繫好安全帶，就突然被甩到空中。她描述當時飛機劇烈搖晃，且突然下降，過程彷彿在坐雲霄飛車。

夏威夷航空執行長喬恩表示，當時亂流情形讓安全帶標誌持續亮著，這是他在航空公司工作7年來遇到最嚴重的亂流情況。喬恩也說，機組人員當下宣佈緊急狀況，原因是機上開始出現傷患，機場的航空管制讓該班機優先降落。

回到地面後，受亂流影響的飛機也已進維修廠做徹底檢查與維護，修理機艙內的零件。

夏威夷 空服員

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