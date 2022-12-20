日媒實測禦寒衣物最暖穿法 妹子冬天露美腿不怕冷都有1共通點

近日天氣寒冷，說到禦寒聖物相信大家都會想到人均一件的羽絨，以及充滿冬日氣氛的圍巾。然而，圍巾的戴法多樣，不同的戴法保暖效果亦不同。加上，若用了不正確的穿法穿羽絨，更會事倍功半，到底怎樣穿才能把保暖的效果最大化？有日媒實測正確穿圍巾和羽絨穿法，可以令保暖度提升！

女人作為地球上最耐寒的動物之一，無論冬天還是夏天，總能看到她們露出一雙白滑的美腿，就算是嚴寒也無阻她們愛美的心。當你好奇到底是什麼神秘力量，令她們能進化成抵禦冷空氣的超級動物，其實不難發現她們都有一個共通點。

她們的上身都被禦寒衣物包得密實，除了基本的羽絨外，還必備一條圍巾！日本節目《この差って何ですか？》就為這兩種禦寒衣物進行了一項測試，發現穿得越多越厚，不代表越暖，更驚人的是原來一條圍巾便足以讓一個人全身保暖。

節目邀請了幾位女生在羽絨裡分別穿上薄襯衫及厚毛衣，並於室溫10度的房間裡，逗留30分鐘，測試相關的體溫變化。30分鐘過後脫掉衣服，再以紅外線熱像儀量度表面體溫。結果顯示左邊穿薄襯衫的結果，比右邊穿厚毛衣的溫度要暖得多。而第二和第三位參加實驗的女生，結果亦相同，可見在羽絨穿薄衣服的保暖效果會更好。專家解釋指因為羽絨裡的羽毛會形成空氣層，能儲存自身體溫，因此比起厚衣，穿薄衣能令體溫傳導較好，令身體變得更暖。

最有效的圍巾保暖包法

測試者於室溫10度的房間裡，以3種常見的方法戴圍巾30分鐘，分別是雙重捲法，單圈捲法及領帶捲法，再檢測體溫差距，找出最能保暖的戴法。最後發現使用單圈捲法溫度最高。專家古賀先生表示單圈捲法令頸部有四層保暖，阻隔外來空氣流入，以確保衣服內的暖空氣不會流失。此外單圈捲法還能暖和全身，因為頸部有大量大血管，夠暖和的話，就能讓熱量流遍全身，連手部溫度也上升。

圖／取自日本節目《この差って何ですか？》、香港01製圖 圖／取自日本節目《この差って何ですか？》、香港01製圖 圖／取自日本節目《この差って何ですか？》、香港01製圖

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文章授權轉載自《香港01》