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她納悶為何日本人重口味卻很瘦？網點3關鍵：被拉麵誤導了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友納悶為何日本人普遍都瘦瘦的。歐新社
有網友納悶為何日本人普遍都瘦瘦的。歐新社

日本人飲食高油高鹽卻還是能瘦？一名去日本自由行的網友近日發文，納悶為何日本食物重口味，但大部分的人身材都不胖。對此，許多網友紛紛指出原PO不了解當地的生活和飲食習慣，並分析日本人之所以瘦的三個原因。

一名網友近日在Dcard發文，表示自己最近與朋友去日本自由行，發現日本的男生和女生都是瘦瘦的，連正在發育中的國小、國中生也沒有嬰兒肥的感覺。原PO接著指出，日本的食物不僅重口味，高油又高鹹，餐點也大部分是澱粉，在台灣反而可以吃到健康餐盒。「有想過可能是因為他們大多是搭大眾運輸通勤，走路走很多，消耗掉很多熱量，但不是都說三分運動七分飲食嗎，他們這樣吃怎麼瘦啊」，原PO並感嘆，「反觀在台灣生活的我，口味算清淡，也都搭捷運公車通勤，阿怎麼感覺喝個水也能胖」。

文章一出，多數網友認為原PO因為是觀光客，所以對於日本人的生活習慣不太了解，綜合網友討論，一原因在於日本人的活動量大，「在日本住三個月瘋狂走路，直接爆瘦五公斤」、「騎車30分鐘以上、走路1小時通勤的方法對他們來說蠻正常的」，有留學生則點出日本交通費不是普通貴，「台灣一趟15台幣，日本一趟就要200日幣（約新台幣46元）起跳」，所以許多同學都選擇走路或騎腳踏車。

另一原因在於日本人的飲食習慣，許多網友認為原PO對當地飲食有誤解，「日本當地人吃很清淡啊，定食主餐選擇魚料理的人很多」、「住在東京第十年，大部份同事一天只吃兩餐」、「他們沒有喝手搖飲的習慣」、「雖然他們外食真的蠻多澱粉，但份量都不多而且很偶爾才吃一次外食，基本上都是自己煮，而在日本食物還會分性別，像牛丼、拉麵類的是男生在吃的食物」、「看日本家庭主婦做菜可以一滴油都不用，都用味噌、醬油、高湯之類的，甚至連肉的油都不能留要濾掉」。

再一原因，則是日本人會做身材管理，「日本跟韓國對維持瘦的意識很強，他們求職外表歧視比台灣還嚴重」、「我嫁到日本的同學說，他們飲食很清淡，真的很重視體態，台灣人應該是被重口味的拉麵誤導了。同學訓練到小鳥胃，食量是我的1/3不到，像仙女一樣」、「日本人從讀書時期開始，學校跟家長也很重視運動這件事呦，這樣子從學生時代開始的體能訓練跟運動累積，出社會之後只要不是太走鐘，且配合日本的通勤加飲食習慣，長久來看真的很好維持體態」。

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