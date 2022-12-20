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恐釀人車大災難！日本降雪量急速增加 「空房子」岌岌可危

聯合新聞網／ 綜合報導
大雪不僅會導致滑倒事故，大量的積雪還可能會導致房屋倒塌。 圖擷自全日本新聞網(ANN)
大雪不僅會導致滑倒事故，大量的積雪還可能會導致房屋倒塌。 圖擷自全日本新聞網(ANN)

日本氣象廳表示，冷空氣正在流入日本，大部份地區正受到今冬最強等級寒流影響，位於東北的山形縣截至19日上午最深積雪達162厘米，因降雪量急速增加，各地大雪中「空屋」問題嚴重。有人指出，大雪不僅會導致滑倒事故，大量的積雪還可能會導致房屋倒塌。

日本媒體報導，19日上午日本山形縣的街道都已結冰，小學生上學路上一不小心就會滑倒，非常危險，不僅如此，街道上還另一隱形的危險存在，就是岌岌可危的「空房子」。山形市彌生居委會副會長菅野直人表示，「這棟二層的樓房早已荒廢7、8年了」，像這樣的空置房屋，在鎮上有不少間，當地居委擔心降雪會引發事故，呼籲居民避開積雪過量的空房子。

在房屋密集的城市地區，已經發生了不少空置房屋，因無法承受雪的重量而倒塌的事故。多年來，山形市居民一直擔心廢棄房屋會發生降雪事故，山形市彌生居委會防犯長林進指出「雪如果變成冰，影響會相當大」，擔心空置房屋將無法承受雪的重量而倒塌，恐怕會造成不必要的傷亡。

影片中捕捉到日本各地空屋倒塌的瞬間，視頻中房屋倒塌前會發出詭異的聲音，然後被雪覆蓋的建築物就瞬間倒塌滑落得無影無踪，令人怵目驚心。事實上，如果雪或冰塊直接擊中人是相當危險的，實驗從二樓的高度落下30公斤的雪，可以將木箱被劈成兩半。

大雪不僅會導致滑倒事故，大量的積雪還可能會導致房屋倒塌。 圖擷自全日本新聞網(ANN)
大雪不僅會導致滑倒事故，大量的積雪還可能會導致房屋倒塌。 圖擷自全日本新聞網(ANN)

專家警告說，降雪主要有兩種危險，「一是屋頂上的雪落下造成的破壞」，因雪會逐漸變硬，如果雪塊落下，影響將是難以想像，「二是雪落下的重量與輕型車輛的重量相似」從屋頂上落下的雪造成的破壞，恐砸傷恰好在下面的人、汽車和其他建築物。國立地球科學防災研究所冰雪防災研究中心主任中村一樹表示「由於積雪有點高，即使雪很軟，也會被掩埋和窒息，從而造成破壞」。

影片一出，引發許多當地網友的回應，紛紛表示「畢竟是北國」、「我知道每年都會下雪，但有很多建築是緩坡和沒有融雪屋頂的建築」、「如果不修改法律，地方的努力將是不可能的」、「與其說是空房子，屋頂上的積雪或倒塌的屋頂的原因，不如說是陷入了山體滑坡」、「我認為有必要修改法律法規，例如如果沒有人的房子，可以將土地轉讓給自治政府，不然法定繼承人的數量會隨著提供的孩子數量的增加而增加，到時處理會更加困難」。

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