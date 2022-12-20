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帶女兒跟聖誕老人拍照 攝影師大喊「縮小腹」她被氣哭

聯合新聞網／ 綜合報導
女子帶女兒去和聖誕老人合影，卻被攝影師要求縮小腹讓她超受傷。圖擷自YouTube/A Current Affair
女子帶女兒去和聖誕老人合影，卻被攝影師要求縮小腹讓她超受傷。圖擷自YouTube/A Current Affair

澳洲一名媽媽為了讓女兒感受節日氛圍，特地帶女兒到購物中心跟聖誕老人拍照留念，沒想到在拍照時攝影師竟要她「縮小腹」，讓她回家後忍不住氣哭。

據《鏡報》（Mirror）報導，來自布里斯本的彌妮（Mini Westwood）日前帶著女兒到購物中心跟聖誕老人合影，正當兩人準備開開心心和聖誕老人拍照時，攝影師卻突然轉過來對彌妮大聲地說：「媽媽！把妳的小腹縮進去！」讓彌妮覺得很不舒服。

她在受訪時表示，自己原本就有厭食症等心理問題，聽到攝影師這麼說讓她非常傻眼，一度不知該如何反應。彌妮說，就連「聖誕老人」聽到都嚇了一跳，看著攝影師搖頭，像在暗示他不該這樣說話。

彌妮說，自己跟女兒原本很期待要和聖誕老人合照，但攝影師卻毀了她的心情。女兒原本還不知道攝影師說的話是什麼意思，回家後上網一查，告訴彌妮：「媽媽！縮小腹就是代表妳很胖。」天真的一番言論，讓原本一直努力忍住不哭的彌妮放聲大哭。

負責該服務的公司得知此事後，也立即透過電子信件向彌妮致歉，並表示明年將提供彌妮免費和聖誕老人合影的服務。除此之外，該公司也強調核心價值是要為所有家庭帶來奇妙的聖誕體驗，會再和該名員工溝通並加強教育訓練。

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