拿不到披薩起衝突 外送員咬掉水電工一截拇指大噴血

英國一名水電工透過外送平台點披薩外送，但卻因外送員沒有將食物送達，兩人起衝突後，水電工的大拇指被外送員咬掉一截，因此無法繼續水電工作。

根據《太陽報》報導，名為史蒂芬的水電工在DELIVEROO上點了將近57.83英鎊（約台幣2166元）的食物，但外送員找不到史蒂芬家的地址，而史蒂芬因為將手機留在家中，無法提供驗證碼給外送員，所以外送員不願把食物交給史蒂芬。

兩人在爭執一陣子後，女外送員說：「好，我去拿披薩給你」，但沒想到她朝史蒂芬走去，接著對他拳打腳踢。當下史蒂芬的手不小心被女外送員咬住，且咬得非常用力，一直到大拇指的一截指頭掉下來，導致史蒂芬的手不斷噴血。

被送往醫院的史蒂芬被醫生告知，警方提供的指頭無法跟拇指接合，史蒂芬痛苦地表示：「這完全毀了我的生活」。