大陸掀起退燒藥搶購潮！日本感冒神藥遭瘋搶 女子「爆買42盒」寄家人

中國大陸防疫政策放寬後民眾大量囤購藥物，市場供不應求，多間藥房的連花清瘟、布洛芬（Ibuprofen）、撲熱息痛（Paracetamol）以及新冠抗原檢測盒都賣斷貨。有日本媒體近日也有報導指，大正製藥的百保能黃金感冒藥被瘋狂搶購，更有大陸女子爆買了42盒藥。

日媒《朝日新聞》日前報導，大陸「新十條」發佈後，政府要求無症狀或輕微症狀的人進行自我檢測並在家休養，但快速檢測包在一周內翻價4至5倍，甚至缺貨。

《PRESIDENT Online》就報導指，因大陸人民對疫情感到不安，國內的退熱藥大賣，有經銷商就大量買入日本大正大正製藥的百保能黃金感冒藥。報導引述熟悉大陸轉賣市場的調查公司指，有大陸社交媒體上傳出百保能黃金感冒藥能有效擊退新冠肺炎的傳聞，引起搶購潮；有供應商甚至以億單位買入。

《PRESIDENT Online》引述熟悉大陸轉賣市場的某調查公司指，有大陸社交媒體上傳出百保能黃金感冒藥能有效擊退新冠肺炎的傳聞，引起搶購潮；有供應商甚至以億單位買入。圖／擷自PRESIDENT Online

大正製藥的百保能黃金感冒藥本就是日本旅遊購物指南中被稱為「日本十大神藥」之一，是進口店和網店的人氣商品。微博等社交媒體上亦有很多「全部日本買入直送大陸」的代購轉賣貼文，事實上東京一些商店有立規定每人限購1件，實際「搶購」的規模仍然是未知數，但報導指若感染個案增多，對日本退燒藥的需求或許會急劇增加。

《日テレNEWS》訪問一名居日大陸人，因弟婦等家人在大陸、當地網上的藥物全網售罄，她一天內走遍東京各區、共7間藥妝店，花4萬2千円（約新台幣9478元）買了42盒小林退熱貼、感冒藥及龍角散等藥品全部寄回大陸給家人應急。

至於為何大正製藥百保能黃金感冒藥會被搶購，有日媒認為或因人民對疫情不安、抗原測試缺貨等原因重疊，令他們需要依靠外來製品作預防。就如早前連花清瘟膠囊賣斷市，雖然百保能黃金感冒藥沒有治療新冠病毒，但同樣有舒緩與感冒相似；發燒、咳、頭痛等症狀，因此才會有這麼多人搶購、「買一個安心」。

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文章授權轉載自《香港01》