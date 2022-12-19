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搶藥潮未退燒…普拿疼遭掃貨大缺 王必勝籲：勿大量轉寄國外

設月球基地、AI抗生素 今年科學大事多

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

月球任務大突破、AI發現新抗生素疫苗技術進步與淨零碳排研究備受重視，科學家評選2022年度科學大事，以上都獲選！太空學家認為，NASA今年登月任務成功，並成功撞擊小行星偏離軌道，是重要的突破。生醫專家則說，新冠肺炎期間，疫苗技術有許多突破；另在AI協助找到新的抗生素，有望解決抗藥性的危機。

在月球設基地

衛報》報導，科學家盤點2022年數個重大科學進展。其中，英國太空學教授格雷迪認為，美國太空總署NASA阿提密斯計劃11月時已將多名宇航員送往月球，近日更成功返回地球。目標在月球建立永久基地，並加速人類前往火星的進度。

此外，《NASA》報導，9月時，NASA發射的「DART」航天器，成功撞擊一顆小行星，使其偏離軌道，為科學家們提供了許多參考資料，讓人類未來面臨小行星撞擊時，可以設想出應對的辦法。

疫苗、抗生素突破

「新冠肺炎大幅推動疫苗技術的進步，」曼徹斯特大學生醫教授庫克尚克認為是2022年最重要的科學進展之一。他說，因為疫情爆發，國際各大藥廠與研究單位投入疫苗的研究，使得世界對免疫學的認識有長足的進步，如mRNA技術的突破、吸入式的黏膜疫苗等創新技術。

此外，抗藥性問題愈來愈嚴峻，根據研究報告指出，2019年有超過495萬人死於抗藥性病毒。學者指出，「人工智能找到新抗生素」成為重要創舉，科學家運用AI學習的能力，統整具有多種基因序列的抗菌肽，並判斷哪些具備抗菌的能力，成為抗藥性病菌的重要突破。

重視氣候議題

2022年氣候變遷加劇，如歐洲有超過2萬人死於破紀錄的高溫，巴基斯坦因為季風帶來異常充沛的雨量，導致超過三成的國土被淹沒。雷丁大學教授克洛克認為，「增強天氣預報系統」成為重要的進步，能提早預測自然災害，就能更早採取應對措施，減少傷亡。

「對生物與氣候的研究增加」，顯見世界已經開始意識到生物多樣性、淨零碳排的重要性。牛津大學教授古蘭德說，但減緩氣候變遷涉及的範圍相當廣，從原來開採、食品與運輸產業等，都需要不同的減碳方式，所以更需要更多相關研究，強化政府、企業與民眾合作減碳的能力。

另外，「電池技術大突破」，為了減少世界對化石燃料的依賴，如何強化電力使用、減少原料開採等愈來愈重要。倫敦大學機械工程研究員克勞斯基說，科學家們用驚人的速度在研發在10到12分鐘內就能充飽電動車的電池，更朝著便宜、微型化的方向發展。

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疫苗 抗生素 新冠肺炎

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