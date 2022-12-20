日本風俗女掀海外淘金熱 杜拜陪吃睡「一週狂賺百萬日圓」

日本近年受到疫情、日幣貶值等影響，導致物價攀升，一般人薪水卻沒有明顯增長。甚至這波經濟低潮，甚至還影響了風俗業，造成很多風俗女郎因為收入優渥的關係，選擇到海外接客賺錢，而非留在日本本土。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，近來因為日本經濟不景氣，無論什麼樣的工作都收入下滑，就連風俗業者也苦不堪言。加上日幣嚴重貶值，於是有很多女性、職業風俗女郎，甚至是AV女優，乾脆選擇到海外攬客。若是能順利接待到大老闆級的客人，一次拿到上百萬日幣（一百萬日幣約相當於22萬3千台幣）的小費都有可能。

有一位28歲的風俗女郎就選擇到香港，招待中國經營階層的富豪級人物。該女聲稱辦事一次，就有10萬日圓（約相當於新台幣2萬2）左右的收入，如果對方開心，很可能還會額外加碼。或有次接待到一位韓國知名企業的老闆，一個人就給了20萬日幣（約相當於新台幣4萬4）。

不過，也不是每一個在海外賣春的都那麼順利。有人因為中間層層抽成的關係，最後手上拿到的，只有客人支付的五分之一價格不到。還有人到了紐約，雖然成功賺進上百萬日圓財產，但因為現金太多，導致回國時可能遭到稅務檢查。因為擔心賣春的事情曝光財產被沒收，只好想辦法將現金兌換成精品，藉此保住財產。

還有人去到杜拜，和商務人士陪吃陪睡，結果才一個禮拜，就賺到日幣160萬（約相當於新台幣35萬7千），某次小費的最高紀錄更來到40萬日幣（約相當於新台幣8萬9千）。對比日本國內競爭激烈，接一次客只能賺1萬多日圓，更讓許多日本女性趨之若鶩，想辦法爭取到國外淘金的機會。