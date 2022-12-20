從小到大考不好就被罵 醫科女砍死母親分屍「打倒怪獸了」

2018年三月，日本滋賀縣發現一具只剩下身體軀幹，沒有雙手、雙腳及頭部的屍體。經過驗屍之後，確認這位死者是一位58歲女性，而殺害她的兇手，竟是就讀醫學相關科系的31歲親生女兒。

根據日本媒體「文春Online」報導，當時女兒高崎明里（化名）因為在助產師入學考落榜，回家後遭到母親高崎妙（化名）的嚴厲斥責。後來高崎妙命令女兒替他按摩，並在過程中入睡。心有不滿的明里，就趁機使用凶器殺害了母親。

明里在殺人之後，一度感到相當不安而輾轉難眠，甚至母親還出現在夢裡，像往常一樣斥責他。但是過了一週後，她便已經習慣下來。而且因為知道母親的手機密碼，明里便一直裝作母親的樣子回應訊息，使得身邊的親朋好友，都不知道高崎妙已經身亡的事實。

直到事件發生後一個月，警方才發現高崎妙被遺棄的屍體。接著再花費兩個月的期間，確認了死者的身份，循線逮捕到了里子。雖然里子一開始謊稱母親是自殺身亡，但在檢方提出相關證據，否定自殺的可能之下，里子才終於坦承犯行。

調查發現，里子從小時候開始，父母就對他的成績非常要求，只要稍微考不好，必然會遭到一頓痛罵。往後里子攻讀醫學相關科系，但屢次大考失利，使得她飽受責備，因而促成了殺機。她在犯案過後到社群網站上發文，寫下「終於打倒怪獸，這下可以安心了」，顯見在事件發生前，或許早已注定一場悲劇。