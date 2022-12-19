獨自照顧臥病在床的丈夫兒子 婦人儲蓄見底狠心放火燒全家

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本婦人照顧丈夫兒子造成財務吃緊，於是選擇放火而殺死了兩人。圖擷自youtube
一位日本婦人照顧丈夫兒子造成財務吃緊，於是選擇放火而殺死了兩人。圖擷自youtube

日本發生一起社會悲劇。一位66歲的婦人高橋敏子（大橋とし子），因為丈夫芳男（67歲）和兒子芳人（32歲）兩人，都得到傷病而失去經濟能力，平時生活還需要高橋幫忙照顧。最終高橋就在經濟無力負荷之下，選擇殺害了一家人。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，殺人事件發生在去年11月的千葉旭市。高橋先是在自己丈夫的床邊點火，燒死了丈夫芳男。兒子芳人也因為一氧化碳中毒的關係身亡。這兩位死者在當時，都因為傷病的關係沒辦法自由活動。

大橋供稱，她在34年前與芳男結婚，一直以來都在當家庭主婦。後來生下長男芳人，但芳人從一生下來開始，就罹患了腦性麻痺，生活起居都需要人照顧。大橋自己在七年前，也曾經因為腦梗塞暈倒過，造成右半身麻痺的狀況。儘管治療結束完仍有後遺症，但還是盡量繼續照顧兒子。

然而再去年三月，一家的經濟支柱芳男也腦梗塞暈倒，從此左半身麻痺。不過在財務狀況吃緊下，大橋仍遵照病重的丈夫需求，花超過30萬日幣以上（約相當於新台幣6萬7千元以上）購買空調、電視機等等。平常出門採買日用品時，也主要以計程車接送為主。

在這樣的花費下，家中的儲蓄很快就見底了。丈夫雖然提議和親戚借錢，大橋卻因為面子拉不下而反對。大橋後來決定痛下殺手，芳男雖然想要逃跑，但因行動不便而無法如願。大橋雖然無意殺死兒子芳人，可是無法一人帶著芳人逃離現場，使得芳人最後也一起陪葬，成為一起悲劇。

日本 殺人

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