超驚險！英國聖誕市集遊戲「彈弓椅」斷裂 2男空中狂彈、目擊者嚇到爆粗口
英國倫敦海德公園市集發生恐怖意外，並有網友拍下影片在網上瘋傳。2名男子到公園參加大型聖誕市集，坐上機動遊戲「彈弓椅」後，當椅子彈向空中時，其中一邊的彈弓突然鬆脫斷裂，2人在半空中狂彈多次，最後撞向旁邊的鐵柱才停下，但仍不斷搖晃，在場目擊事件的市民嚇到大聲驚叫兼爆粗口。幸而兩人送院後檢驗，並無大礙。
綜合外媒報導，英國海德公園每年都會舉辦聖誕活動，並且有機動遊戲及表演節目，而涉事的彈弓椅是場內其中一款遊戲，乘客坐在一個球型艙內，左右有大彈弓，讓乘客上下彈到停下為止。
恐怖意外發生於14日晚上，從網友拍下的影片可見，兩名男子坐在球形艙內，當遊戲開始，彈弓令球型艙向上彈後，右邊的彈弓突然鬆脫，只餘下左邊的彈弓連住球形艙，球形艙向左邊彈去，及亂揈一輪，撞上旁邊的鐵柱及發出巨響，球形艙才停止亂彈，但仍在半空搖晃着，過程極度驚險，嚇到目擊的市民大叫及爆粗口。
意外發生後，現場工作人員疏散遊客，並立即封鎖遊戲設施，而2名乘容獲送院治理，其後檢驗並無大礙。主辦單位負責人指已關閉出事遊戲調查，強調公司一向有做定期安全檢驗。
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文章授權轉載自《香港01》
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