吃超市菠菜出現幻覺跟視力模糊 毒物專家揪出元凶
澳洲傳出消費者在超市買菠菜回家烹煮，下肚後出現幻覺、視力模糊、發燒等不適，超市業者趕緊將售出產品召回檢驗，發現這批菠菜遭種植環境的雜草污染，讓許多吃下的消費者送醫治療。
根據《鏡報》報導，澳洲數十名顧客在超市購買菠菜回家吃後，紛紛出現發燒、視力模糊以及幻覺等。據了解，這批菜來自維多莉亞州的一個農場提供，另一個農場表示，菠菜經過雜草污染後，若吃下去可能會對健康造成影響。
新南威爾斯毒物中心的醫學主任達倫表示，吃過這批污染菠菜的人在一天後仍然病的很嚴重，他向澳洲媒體表示，這些患者已經出現明顯的幻覺，以及他們看到不存在的東西，卻無法好好說明看到什麼。
目前新南威爾斯衛生局正在調查，認為污染應該是由化學物質引起，而化學物質可能來自一家工廠的生產鏈傳出。傳出污染的農場在接獲消費者因食用菠菜生病的通知後，緊急發出聲明告知通路商下架他們的菠菜，並聯繫州衛生單位。
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