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秘魯示威持續延燒 數千游客滯留當地

德國之聲／ 德國之聲

馬丘比丘市長巴卡（Darwin Baca）表示，單是在庫斯科國際機場就有超過5000名游客滯留。他們在酒店中等待空中交通恢復。

通往馬丘比丘遺址的門戶庫斯科是秘魯最大旅游景點之一。庫斯科機場是全國第三大機場，除了馬丘比丘外，也連通地區內其他旅游景點。但自周一開始，由於示威者試圖沖入航站，庫斯科機場與秘魯多個機場都暫時關閉。

通往馬丘比丘的鐵路交通自周二開始也已中斷，近800名游客滯留於山腳下的小鎮。與全國100多條街道遭遇相同狀況，古印加首都庫斯科的幾條重要道路也被示威者封鎖。

秘魯陷入混亂

秘魯前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）遭罷黜並被逮捕後，該國上周爆發抗議活動。示威者呼籲立即釋放卡斯蒂略，要求新總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）下台，並且將2026年的大選提前至明年。

儘管暴力抗議活動不斷升級，秘魯國會周五（12月16日）仍再次拒絕示威者的訴求。

與此同時，臨時總統博魯阿爾特的兩名支持者科雷亞（Patricia Correa）和文化部長佩雷斯（Jair Perez）周五因示威導致民眾死亡而宣布辭職。

死亡人數攀升

在前總統卡斯蒂略的審前拘留從原定的7日延長到18個月後，其支持者與秘魯安全力量之間的沖突再次升級。

秘魯衛生部長古提瑞茲（Rosa Gutierrez）表示，12月7日以來，因參與示威而喪命的人數上升至18人。數日前，士兵在阿亞庫喬機場對示威者開槍導致多人死亡。

人權監察辦公室表示，迄今有500多人在沖突中受傷，其中約半數為警察。人權組織稱，已有近150人被捕。

秘魯國防部長奧塔羅拉（Alberto Otarola）周三宣布全國進入緊急狀態30天。

（法新社、德新社、路透社、美聯社）

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秘魯 人權

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