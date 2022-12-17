快訊

張蘭承認斷開汪小菲：「媽寶男」傷害大 已經好久沒聯繫

嫌父母老病「照顧麻煩」 無業男啃老35年狠心勒死雙親

日男登山遇上黑熊 遭飛撲撞下山跌落30米懸崖慘死

香港01／ 歐敬洛／報導
圖為12月15日，奈良縣上北山村。因風雪關係搜救員在15日才能前往搜救，並發現男子的遺體。（富視電視台截圖）
圖為12月15日，奈良縣上北山村。因風雪關係搜救員在15日才能前往搜救，並發現男子的遺體。（富視電視台截圖）

日本發生墜崖意外，一名46歲的男子在登山期間遭黑熊襲擊，遭撞下山從30米懸崖墜下死亡。搜救人員已發現遺體，警方正調查事件經緯。

事發12月14日早上，一名46歲的男子與28歲下屬一同前往奈良縣上北山村登山。兩人在登山途中遇上黑熊，男子遭黑熊飛撲襲擊，撞上後雙雙墜落旁邊30米下的懸崖。下屬大驚並趕往山下報警。

黑熊在事後生還離去，但墜崖的男子當場死亡。搜救人員在翌日發現遺體，警方正調查事件經緯。

富士電視電視台引述專家指出，事發地點是大峰山脈的一部分，屬於較難登山的路段，而該區是非洲黑熊的生息地帶。2022年該區目擊黑熊的次數明顯增加，至今已有65次的報告，2021年全年僅有20次。

專家指出若不幸遭黑熊飛撲，撞擊的力量足以致命。特別是若黑熊正揮舞利爪撲過來的時候，臉和頸遭打中必然成為致命傷。

延伸閱讀：

木村拓哉大女真厲害　心美日本Apple Store演奏長笛　獲庫克大讚

日本北海道觀光船海難　調查報告：甲板艙口蓋未鎖緊導致意外

文章授權轉載自《香港01》

黑熊

延伸閱讀

他在山壁遭黑熊媽媽躍下突襲！單靠「一手一腳」擊退驚險20秒影片曝

黑熊闖院子秒和德牧變摯友「一起共舞」飼主狂冒汗：狗狗平常戒心很強的

影／台灣黑熊遭獵殺被「三貼」 黑熊媽媽痛心違背原民文化

男清晨驚見門口「一顆絨毛黑球」以為是浪浪 近看嚇瘋：是傳說中170kg巨熊

相關新聞

嫌父母又老又病「照顧太麻煩」 無業男啃老35年狠心勒死他們

福岡市2021年6月發生一起殺人案。一位名為松本淳二的60歲男子，將自己年邁的父母勒死之後，將屍體藏匿於家中的冰箱。近來經過正式開庭，進一步釐清犯案動機與相關的細節。

日男登山遇上黑熊 遭飛撲撞下山跌落30米懸崖慘死

日本發生墜崖意外，一名46歲的男子在登山期間遭黑熊襲擊，遭撞下山從30米懸崖墜下死亡。搜救人員已發現遺體，警方正調查事件經緯。

澳洲好市多傳「一商品」遭汙染 民眾食用後出現幻覺

澳洲衛生當局表示，雪梨有9人在食用據信含有「意外污染物」的一批菠菜後，出現「幻覺」等毒物反應...

致詞嘲諷「亞洲語言」 普渡西北大學校長道歉

印第安納州的普渡西北大學(Purdue University Northwest)校長基恩(Thomas Keon)14...

俄國富商靠賣屎賺錢？坎城最佳影片諷刺階級

繼直戳中產家庭假面的《婚姻風暴》（Force Majeure）、嘲諷上流藝術圈的《抓狂美術館》（The Square）之後，瑞典導演魯本．奧斯倫交出新作《瘋狂富作用》（Triangle of Sadness），描繪一場失控的遊輪之旅，打翻名模、富豪等乘客一船人，嘲諷這個搖搖欲墜的資本社會。

畫面曝光！世上最大獨立式圓柱形水族箱爆裂 柏林飯店大廳滿目瘡痍

BBC報導，德國柏林麗笙酒店（Radisson Blu）大廳中央一座容量達百萬升水的巨型水族箱16日凌晨發生爆裂，將飯店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。