日男登山遇上黑熊 遭飛撲撞下山跌落30米懸崖慘死

日本發生墜崖意外，一名46歲的男子在登山期間遭黑熊襲擊，遭撞下山從30米懸崖墜下死亡。搜救人員已發現遺體，警方正調查事件經緯。

事發12月14日早上，一名46歲的男子與28歲下屬一同前往奈良縣上北山村登山。兩人在登山途中遇上黑熊，男子遭黑熊飛撲襲擊，撞上後雙雙墜落旁邊30米下的懸崖。下屬大驚並趕往山下報警。

黑熊在事後生還離去，但墜崖的男子當場死亡。搜救人員在翌日發現遺體，警方正調查事件經緯。

富士電視電視台引述專家指出，事發地點是大峰山脈的一部分，屬於較難登山的路段，而該區是非洲黑熊的生息地帶。2022年該區目擊黑熊的次數明顯增加，至今已有65次的報告，2021年全年僅有20次。

專家指出若不幸遭黑熊飛撲，撞擊的力量足以致命。特別是若黑熊正揮舞利爪撲過來的時候，臉和頸遭打中必然成為致命傷。

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文章授權轉載自《香港01》