NASA水資源調查衛星發射升空 有助研究氣候變遷

美國國家航空暨太空總署（NASA）主導、首次對地表水進行全球調查的國際任務，今天清晨由獵鷹9號火箭將調查衛星發射升空，預計提供氣候變遷的運作方式與後果相關新資訊。

路透社報導，美國太空探索科技公司（SpaceX）擁有及負責運作的獵鷹9號（Falcon 9）推進器，在太平洋標準時間今天清晨接近4時（台北時間今天晚間8時）從美國西岸的范登堡太空基地（Vandenberg SpaceForce Base）順利發射，照亮黎明前加州海岸線的天空。

獵鷹9號這次發射酬載是「地表水和海洋地形」（Surface Water and Ocean Topography，SWOT）衛星，發射任務由NASA團隊指揮，並透過NASA網路平台直播。共有2節的獵鷹9號上方一節，估計數分鐘後抵達離地表約850公里初始軌道。

SWOT衛星僅一輛休旅車大小，零件主要由NASA的噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory，JPL）和法國的國家太空研究中心（CNES）製造。它含有先進的微波雷達技術，能收集到全球9成以上海洋、湖泊、蓄水池和河流的高解析度測量資料。

這些資料是SWOT衛星每21天至少對地球雷達掃描2次收集而來。研究人員指出，資料將用於改善海洋環流模式、加強對天氣和氣候的預測，以及幫助苦於乾旱地區進行淡水供應管理。

SWOT衛星由NASA歷時近20年研發，參與貢獻單位還包括加拿大及英國的太空機關。這是美國國家研究委員會（National Research Council）列出NASA未來10年內應執行的15項任務計畫之一。

SWOT衛星任務背後的一個主要動力，是想探索海洋如何藉由吸收大氣中的熱量和二氧化碳，以自然方式調節全球溫度，並協助讓氣候變遷程度降到最低。

科學家估計，人類造成的溫室氣體排放所導致困在地球大氣層的過度熱量，90%以上被海洋吸收。

淡水是SWOT衛星另一個觀測重點，它可以觀察幾乎所有寬度超過100公尺的整條河流，以及逾100萬個面積大於6萬2500平方公尺的湖泊和水庫。

SWOT衛星預計幾個月內開始產生研究資料。在未來3年任務中，它將反覆調查地球的水資源，讓研究人員能夠更精確追蹤季節變化和重大天氣事件期間地表水的動態。