快訊

蘆洲捷運站外清晨爆衝突 疑酒後口角利刃刺友濺血

寒流來襲氣溫即刻起一路下滑 7縣市恐跌破6度 愈晚愈冷

世足冠軍戰前夕 法國隊3球員感冒未參加訓練引關切

嫌父母又老又病「照顧太麻煩」 無業男啃老35年狠心勒死他們

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本中年男子嫌照顧父母麻煩，於是殺害了雙親。圖擷自youtube
一位日本中年男子嫌照顧父母麻煩，於是殺害了雙親。圖擷自youtube

福岡市2021年6月發生一起殺人案。一位名為松本淳二的60歲男子，將自己年邁的父母勒死之後，將屍體藏匿於家中的冰箱。近來經過正式開庭，進一步釐清犯案動機與相關的細節。

根據日本媒體「ヨテミラ！」報導，由於松本與雙親的住宅原先是一家餐館，有留下當初所使用的業務級冰箱，成為松本藏匿屍體的場所。松本犯案後雖立刻逃離家中，但在數天後被發現潛伏在京都市，遭警方循線逮捕。

調查發現，松本自從大學退學之後，整整35年來一直沒有正職工作，整天在家中無所事事，靠看電視、動畫或其他興趣打發時間，並領取父母給的幾萬日幣零用錢，會來往的朋友一個也沒有。但在2021年，父親失智症發作，母親又腰椎骨折，松本嫌照顧父母太麻煩，於是引發了殺機。

有一次在幫忙父親上廁所時，松本一時情緒上來，便用電線勒死父親。接著將目擊一切的母親，先用膠帶封住嘴巴，接著一同加以殺害。檢方認為他的罪刑重大，並不能算是「照顧到疲累了」，因此不值得給予同情。實際判決將會在近日出爐。

殺人 孝親 長照

延伸閱讀

日本雜交集團花樣多「百元入場、請來AV女優」 十年狂賺上億暴利

風俗女金錢糾紛慘遭分屍 日本黑道甜言蜜語下的誘騙內幕

金錢糾紛？沖繩知名關東煮店老闆娘 遭女兒「藝術夫婦」勒斃

炫耀自己是「有名的不良少年」 少年被擄走遭監禁毒打

相關新聞

嫌父母又老又病「照顧太麻煩」 無業男啃老35年狠心勒死他們

福岡市2021年6月發生一起殺人案。一位名為松本淳二的60歲男子，將自己年邁的父母勒死之後，將屍體藏匿於家中的冰箱。近來經過正式開庭，進一步釐清犯案動機與相關的細節。

畫面曝光！世上最大獨立式圓柱形水族箱爆裂 柏林飯店大廳滿目瘡痍

BBC報導，德國柏林麗笙酒店（Radisson Blu）大廳中央一座容量達百萬升水的巨型水族箱16日凌晨發生爆裂，將飯店...

澳洲好市多傳「一商品」遭汙染 民眾食用後出現幻覺

澳洲衛生當局表示，雪梨有9人在食用據信含有「意外污染物」的一批菠菜後，出現「幻覺」等毒物反應...

致詞嘲諷「亞洲語言」 普渡西北大學校長道歉

印第安納州的普渡西北大學(Purdue University Northwest)校長基恩(Thomas Keon)14...

俄國富商靠賣屎賺錢？坎城最佳影片諷刺階級

繼直戳中產家庭假面的《婚姻風暴》（Force Majeure）、嘲諷上流藝術圈的《抓狂美術館》（The Square）之後，瑞典導演魯本．奧斯倫交出新作《瘋狂富作用》（Triangle of Sadness），描繪一場失控的遊輪之旅，打翻名模、富豪等乘客一船人，嘲諷這個搖搖欲墜的資本社會。

專訪《憂鬱之島》：一部回應創傷的香港紀錄片

由陳梓桓執導的香港紀錄片《憂鬱之島》將於 12 月 16 日全台上映。這部無法在香港公映的紀錄片揀選三位不同時代的長者——逃離文革偷渡來港的陳克治、親歷六四事件的林耀強，以及於六七暴動期間、印製傳單被捕的石中英——並找來經歷 2019 年反送中運動的年輕人，重演三位長者們的故事。拉長時間軸，這些長者和重演者皆有各自的抗爭經歷以及身上背負的歷史傷痕，片中便透過真實與重演片段的相互交錯以及跨世代對話，慢慢交織出複雜、無人能定義的香港故事：「香港對你來說是什麼？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。