26歲女跟男友拍色情片玩SM 慘遭敲頭殺害後分屍

義大利一名26歲女子卡蘿爾（Carol Maltesi）常與男友戴維德（Davide Fontana）拍攝SM影片賺錢，S是Sadism（施虐）、M是Masochism（受虐）的意思，想不到今年一月兩人拍片時，戴維德竟在拍攝期間殺害卡蘿爾，甚至將其分屍丟棄，全案審理中。

根據每日星報報導指出，卡蘿爾經常在網路色情平台OnlyFans發布與男友戴維德一同拍攝的SM色情影片，藉此賺取額外收入。想不到兩人的拍攝卻演變成謀殺案，檢方指控戴維德在今年一月與卡蘿爾拍片時，蓄意謀殺對方並分屍。

Il gioco erotico con cui Davide Fontana ha ucciso Carol Maltesi ha i toni dell’orrore. La terribile testimonianza dell’imputato durante il processo per il femminicidio della 26enne fatta a pezzi hanno lasciato allibita la cote di Busto Arsizio.https://t.co/V1uwSyzPJG pic.twitter.com/RDsJPp26kq — La Citta News (@lacittanews) 2022年12月14日

戴維德承認，在拍攝時他以膠帶封住卡蘿爾的嘴巴，並套上頭套，一開始先以槌子敲打卡蘿爾大腿，後來輕敲肚子，接著才用力往頭部重擊，導致卡蘿爾當場死亡。

戴維德辯稱，當時卡蘿爾戴著頭套，因此不清楚她的反應，並不是故意殺人，後來是因為發現卡蘿爾瀕臨死亡狀態，但雙腿還能移動，為了讓她解脫，才以武士刀了結她的生命。

檢方認為，戴維德拍片時特意綑綁卡蘿爾手腳、以膠帶封嘴、為她戴上頭套，很明顯是為了謀殺而策劃，事後戴維德還繼續使用卡蘿爾，試圖假裝卡蘿爾依然活著，因此認定他是蓄意殺人。目前全案仍在審理中，若謀殺罪成立，戴維德將面臨終身監禁的徒刑。