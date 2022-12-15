快訊

世代交替浪潮吹進議會！全台年輕議員占比出爐 台北不是第一名

屏東某科大浴室驚見四腳獸！眾人包圍喊出來 律師：恐觸法

真人版安尼亞敲定！4萌娃輪番出演舞台劇 試鏡畫面引粉絲暴動：可愛到哭

聯合新聞網／ 綜合報導
日本動畫「間諜家家酒」的舞台劇版，找來4位萌娃（左起池村碧彩、井澤美遥、福地美晴、増田梨沙）扮演真人版阿尼亞，引粉絲直呼「超可愛」。 圖擷自Twitter
日本動畫「間諜家家酒」的舞台劇版，找來4位萌娃（左起池村碧彩、井澤美遥、福地美晴、増田梨沙）扮演真人版阿尼亞，引粉絲直呼「超可愛」。 圖擷自Twitter

日本人氣動畫「間諜家家酒（SPY×FAMILY）」將改編成真人版舞台劇，預計於明（2023）年3月8日舉行公演，近日演員陣容也陸續公開，壓軸揭曉的「安妮亞」一角最終拍板由4位童星輪番上陣，扮相曝光後也引起粉絲熱烈期待。

「間諜家家酒」舞台劇的官方網站在14日揭曉「安尼亞」的4名選角，分別是6歲的池村碧彩、5歲的井澤美遙、7歲的福地美晴，以及9歲的増田梨沙。

4名童星均有或多或少的演藝經歷，池村碧彩在2021出演了NHK晨間劇「歡迎回來百音」，也曾拍攝廣告，年紀最小的井澤美遙已經有出演舞台劇「雪絨花之歌」的經驗，福地美晴則是第一次參與舞台劇試鏡就被選中，増田梨沙2019年起就在NHK兒童節目「Miitsuketa!」擔任固定班底。

官方也釋出4位童星的試鏡畫面，只見小女孩們有的大展才藝，有的手舞足蹈，也有的乖巧可愛，萌化不少網友，「明明很小隻卻張開手腳拚命跳舞，太可愛了～」、「他們好可愛，而且充滿能量」、「在這年齡能表現得這麼出色真是太棒了」、「太可愛了，我要哭了」。

據悉，「間諜家家酒」的真人版舞台劇，男主角「黃昏」將由森崎溫、鈴木擴樹扮演，女主角「約兒」則由川上桃子、日向坂46的佐佐木美玲擔綱，約兒的弟弟「尤里」則由岡宮來夢、瀧澤翼飾演。公演將於2023年3月8日在東京帝國劇場首演，還會接連在神戶市兵庫、福岡市博多巡迴演出。

動畫 日本

延伸閱讀

他問「現在韓劇vs.90年代日劇」哪個完勝？網點名這1劇：才是最神

彩美旬果又脫了！演出脫衣舞聲明「沒打算回歸AV女優」

台灣哪首歌能拍「初戀First Love」 七、八年級生最推它：歌詞有聲音！

「世界最胖虎斑貓」比籃球肥！肉多到在地上滑不用走被罵翻 悲傷真相曝

相關新聞

鬆綁！英國將鬆綁搭機隨身行李液體限制 機上攜帶液體也提高到2公升

英國政府今天宣布，由於機場安檢技術更進步，自2024年6月起將大幅放寬對機場旅客隨身行李內可攜帶液體的限制

真人版安尼亞敲定！4萌娃輪番出演舞台劇 試鏡畫面引粉絲暴動：可愛到哭

日本人氣動畫「間諜家家酒（SPY×FAMILY）」將改編成真人版舞台劇，預計於明（2023）年3月8日舉行公演，近日演員陣容也陸續公開，壓軸揭曉的「安妮亞」一角最終拍板由4位童星輪番上陣，扮相曝光後也引起粉絲熱烈期待。

人人皆平等是虛偽的政治正確？瑞典名導的社會反諷電影

電影一向與時代相連，那些獲得共鳴的電影，或多或少都觸碰當代人們的共同疼痛，有時是戰爭，有時是貧窮，而21世紀的現在——階級，便是最能喚醒多數人共鳴的主題關鍵字。

大學文憑還值錢嗎？跟公校搶學生下狠招 私校學費「腰斬」大砍62%

新罕布夏州私立科比沙耶學院(Colby-Sawyer College)宣布2023-24學年的學費將從4萬6000元驟降...

長途飛行必備「這小物」 女子大方分享被讚爆

大部分的乘客搭乘飛機時都是坐比較擁擠的經濟艙，狹小的座位常讓人感到非常不舒服。近期一名女子在社群媒體上分享自己搭機的必備小物，讓網友看了都說好想買！

影／男子闖廢棄豪宅 發現賓士、香奈兒包全都還在原地

國外一名YouTuber經常在社群媒體上分享自己到廢棄豪宅探險的影片，近期他分享一棟價值3億台幣的廢棄豪宅，屋內的名車和名牌包都還留在原地，看起來就像時間凍結一樣，讓人不禁好奇背後故事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。