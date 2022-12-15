真人版安尼亞敲定！4萌娃輪番出演舞台劇 試鏡畫面引粉絲暴動：可愛到哭

日本人氣動畫「間諜家家酒（SPY×FAMILY）」將改編成真人版舞台劇，預計於明（2023）年3月8日舉行公演，近日演員陣容也陸續公開，壓軸揭曉的「安妮亞」一角最終拍板由4位童星輪番上陣，扮相曝光後也引起粉絲熱烈期待。

「間諜家家酒」舞台劇的官方網站在14日揭曉「安尼亞」的4名選角，分別是6歲的池村碧彩、5歲的井澤美遙、7歲的福地美晴，以及9歲的増田梨沙。

4名童星均有或多或少的演藝經歷，池村碧彩在2021出演了NHK晨間劇「歡迎回來百音」，也曾拍攝廣告，年紀最小的井澤美遙已經有出演舞台劇「雪絨花之歌」的經驗，福地美晴則是第一次參與舞台劇試鏡就被選中，増田梨沙2019年起就在NHK兒童節目「Miitsuketa!」擔任固定班底。

官方也釋出4位童星的試鏡畫面，只見小女孩們有的大展才藝，有的手舞足蹈，也有的乖巧可愛，萌化不少網友，「明明很小隻卻張開手腳拚命跳舞，太可愛了～」、「他們好可愛，而且充滿能量」、「在這年齡能表現得這麼出色真是太棒了」、「太可愛了，我要哭了」。

據悉，「間諜家家酒」的真人版舞台劇，男主角「黃昏」將由森崎溫、鈴木擴樹扮演，女主角「約兒」則由川上桃子、日向坂46的佐佐木美玲擔綱，約兒的弟弟「尤里」則由岡宮來夢、瀧澤翼飾演。公演將於2023年3月8日在東京帝國劇場首演，還會接連在神戶市兵庫、福岡市博多巡迴演出。