6旬翁用交友軟體約見3女狂歡 竟「全裸被綁」陳屍臥室

阿根廷一位6旬老翁被發現猝死家中，經警方調查後，發現其生前曾與3名女網友相約見面，且疑似打算進行「多人運動」，豈料沒多久後就被發現陳屍自家床上，且家中財物遭搜刮一空，因此警方推斷其死因並不單純。

據英國鏡報（The Mirror）報導，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯驚傳一起離奇命案，死者是一位60歲的退役軍人丹尼爾（Daniel Alfredo Rusticane），他生前曾告知友人，將與交友軟體Tinder上結識的3名女網友相約見面，隨後卻被發現陳屍在自家臥室，且全身赤裸、手腳被捆，死因爲心臟病發。

據警方初步調查，丹尼爾家中的錢財、手機都消失無蹤，車子也被棄置在離其住處約5個街區遠的地方，而且車內還留有一把刀，因此警方懷疑案情並不單純，死者恐怕是被3名女子謀財害命，目前警方正試圖透過車輛方向盤上的指紋掌握兇嫌身份。

丹尼爾的女兒吉塞拉・拉斯蒂坎（Gisela Rusticane）則聲稱，父親先前心臟病發時正巧有位女性與他在一起，因此吉塞拉呼籲附近鄰居協助尋找該名可疑女子。另一位自稱是被害人丹尼爾摯友的匿名人士也向警方表示，丹尼爾曾在某晚傳給他一段語音，說他正和2、3個女人在一起。

負責該起案件的檢察官卡琳娜・利卡爾齊（Karina Licalzi）推斷，丹尼爾在遇害前有可能與多人發生性關係，並於期間慘遭毒手。不過警方也表示，目前仍須等待毒物檢驗的結果，以確定被害人是否在生前食用了可能引發心臟病的東西，或者是他被3名女子綁起來後受到驚嚇，進而引發心臟病，目前全案尚在調查當中。