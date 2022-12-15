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長途飛行必備「這小物」 女子大方分享被讚爆

聯合新聞網／ 綜合報導
女子在影片中將腳放在腳吊床上，讓整個搭機過程更輕鬆。圖擷自TikTok
女子在影片中將腳放在腳吊床上，讓整個搭機過程更輕鬆。圖擷自TikTok

大部分的乘客搭乘飛機時都是坐比較擁擠的經濟艙，狹小的座位常讓人感到非常不舒服。近期一名女子在社群媒體上分享自己搭機的必備小物，讓網友看了都說好想買！

據《鏡報》（Mirror）報導，一名男子米勒（Jake Miller）在TikTok上分享了自己跟未婚妻的搭機影片。米勒的未婚妻在影片中分享了一項搭機小物，讓影片在網路上瘋傳，有超過550萬次點閱率，不少網友都說真是太有創意了。

影片中提到，兩人準備飛往泰國，航程長達14小時。因為座位很小，未婚妻特地準備了一個放腳用的小吊床，只要將吊床另一端掛在桌面上，就可以把腳放上去，讓飛行過程更輕鬆。在亞馬遜就能搜尋到這款腳吊床，據賣家描述，這款吊床能夠緩解背部和膝蓋的壓力，改善身體循環。

不少網友看了都說這個方法真是太有創意、太有用了。一名網友說這項發明改變了搭機體驗，另一名網友則誇張的說「以後沒有它我都不旅行了！」還有人分享自身體驗說自己身高約169公分，這個神奇小物讓他飛行過程更輕鬆，「感謝腳吊床的發明者！」

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