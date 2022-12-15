快訊

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

影／男子闖廢棄豪宅 發現賓士、香奈兒包全都還在原地

聯合新聞網／ 綜合報導
屋主遺留下許多奢侈品，就連賓士車都還停在車庫內。圖擷自YouTube/JeremyXplores
屋主遺留下許多奢侈品，就連賓士車都還停在車庫內。圖擷自YouTube/JeremyXplores

國外一名YouTuber經常在社群媒體上分享自己到廢棄豪宅探險的影片，近期他進入一棟價值3億台幣的廢棄豪宅，屋內的名車和名牌包都還留在原地，看起來就像時間凍結一樣，讓人不禁好奇背後故事。

據《鏡報》（Mirror）報導，今年34歲的傑洛米（Jeremy）常在自己的社群頻道分享各種豪宅探險，YouTube和Instagram上都擁有不少粉絲。日前他分享自己在美國發現的一棟廢棄豪宅，豪宅內部十分奢華，就連屋主的賓士香奈兒包都還留在原地。

傑洛米也在影片中介紹這棟豪宅背後的故事。原來這棟豪宅的前屋主是一名外科醫師，他在2006年蓋了這棟三層樓高的豪宅。這棟房子光是浴室就有13間，甚至還有電梯、室內游泳池跟猶如圖書館一樣的書房。

屋主在2016年和15歲的兒子搭機出差時不幸身亡，遺留下妻子和其他3個孩子。不過由於在過世前兩個月屋主就沒有支付壽險的保費，所以家中頓失依靠。除此之外，屋主過世時，這家人積欠近2.4億台幣（800萬美金），光是每個月的房貸就要繳約152萬台幣（5萬美金），最後遺孀繳不出這些高額的負債，只好讓房子被沒收閒置到現在。

不過令人好奇的是，這家人離開前並未把屋內的東西帶走。賓士車仍停在車庫，家中還有許多香奈兒、愛馬仕的名牌包和Nike的限量鞋款，屋內的擺設就像這家人只是暫時出門一樣。有不少網友看了直說好難過，但也有網友留言敲碗想知道豪宅的確切位置，開玩笑說自己要去選包包。

香奈兒 愛馬仕 賓士 豪宅

延伸閱讀

影／女子直接肉身擋車「站」車位 駕駛狂按喇叭充耳不聞

不想多付錢！她在超市直接切菜 把莖丟回去被罵翻

影／他住飯店太無聊「在廁所揉麵糰做披薩」 還曾熨斗煎牛排

英護理師下毒手害7嬰喪命 專家：用針筒注奶造成的

相關新聞

影／男子闖廢棄豪宅 發現賓士、香奈兒包全都還在原地

國外一名YouTuber經常在社群媒體上分享自己到廢棄豪宅探險的影片，近期他分享一棟價值3億台幣的廢棄豪宅，屋內的名車和名牌包都還留在原地，看起來就像時間凍結一樣，讓人不禁好奇背後故事。

BBC百年挑戰：英國公共媒體怎麼存活？

英國廣播公司（BBC）成立於1922年，今年是第100週年；BBC是全世界最知名的公共媒體之一，以沒有廣告、不接受商業利益及置入聞名，不過回顧BBC在1922年甫開播、尚未確立運作模式、還沒確定以執照費作為唯一收入之前，其實曾經有幾個由商業贊助的節目播出。

16歲就開公司…日「女高中生社長」結婚了 網甜哭：簡直女神

創業是許多人畢生的夢想，1997年出生的椎木里佳在16歲那年完成創舉，她以45萬日圓（約新台幣10萬元）的資本額成立了AMF有限公司，更被稱為「女高中生社長」而聲名大噪，其甜美清純的外型也吸粉無數，一舉一動都備受關注...

新加坡控制狂監控每棵樹 科技遠端監測600萬株

新加坡人稱「自由但不民主」，執法嚴格也是監視器全球密度最高的國家，但新加坡政府控制狂可不只人，樹木也要一一監控。新加坡只有 545 萬人口，卻要監控高達 600 萬棵樹。

60歲退伍軍人玩交友軟體約3女 一夜後被發現陳屍家中

阿根廷一名60歲退伍軍人，一個晚上在交友軟體上約了3名女性到家中，沒想到隔天被發現陳屍家裡的床上，目前警方正在追查3位失蹤的女性。

冤獄！男子被控殺妻坐牢18個月 出獄驚見妻仍活着 揭心寒真相

無辜坐監，出獄卻發現驚人真相！印度北方邦一名32歲男子被控謀殺妻子罪成，堅稱自己無辜的他坐牢18個月後獲准保釋，經過6年終於發現已「死亡」妻子根本仍然活着，更揭開了更多令他崩潰的案件內情。目前妻子已被警方拘留，正接受調查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。