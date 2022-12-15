冤獄！男子被控殺妻坐牢18個月 出獄驚見妻仍活着 揭心寒真相

創業是許多人畢生的夢想，1997年出生的椎木里佳在16歲那年完成創舉，她以45萬日圓（約新台幣10萬元）的資本額成立了AMF有限公司，更被稱為「女高中生社長」而聲名大噪，其甜美清純的外型也吸粉無數，一舉一動都備受關注...

2022-12-14 22:03