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16歲就開公司…日「女高中生社長」結婚了 網甜哭：簡直女神

聯合新聞網／ 綜合報導
椎木里佳在16歲時成立AMF有限公司，因此被稱為「女高中生社長」。圖／取自Twitter@rikashiikiamf
椎木里佳在16歲時成立AMF有限公司，因此被稱為「女高中生社長」。圖／取自Twitter@rikashiikiamf

創業是許多人畢生的夢想，1997年出生的椎木里佳在16歲那年完成創舉，她以45萬日圓（約新台幣10萬元）的資本額成立了AMF有限公司，更被稱為「女高中生社長」而聲名大噪，其甜美清純的外型也吸粉無數，一舉一動都備受關注。近日，椎木里佳在社群媒體公布結婚喜訊，還貼上與老公的親密合照，立刻掀起熱議。

根據日媒《體育報知》報導，椎木里佳因受到父親的支持，在國中三年級時創立了AMF有限公司，而後以「女高中生社長」的身分成為大眾關注的焦點。AMF有限公司打著「將可愛散播到社會」的宗旨，以女國中生、高中生為目標對象，提供相關的媒體內容和商品企劃。

椎木里佳年紀輕輕就屢寫佳績，一邊經營事業，一邊專心苦讀，不僅在學生時代出版過書籍，還上了許多電視節目大展知名度，而後自慶應義塾大學文學部畢業，是名副其實的高材生。2021年，年僅23歲的椎木里佳成為NHK中央放送番組審議會委員，是史上最年輕的成員。

本月12日，椎木里佳在推特分享喜訊，25歲的她宣布成為人妻，將與「中學時期的前輩、創業家的後輩」共組家庭。椎木里佳表示，兩人自學生時代認識以來，不僅是夥伴也是最親密的好友、創業的好搭檔，未來兩人會繼續在事業上共同奮鬥，也會一起經營美滿的家庭。

椎木里佳也在文中貼上甜蜜合照，幸福的模樣也羨煞眾多網友，「恭喜，照片真的超漂亮的！」、「太美了吧，簡直是女神」、「恭喜妳結婚了」、「照片太好看了」。

椎木里佳近日宣布結婚喜訊，並曬出與老公的甜蜜合照。圖／取自Twitter@rikashiikiamf
椎木里佳近日宣布結婚喜訊，並曬出與老公的甜蜜合照。圖／取自Twitter@rikashiikiamf

日本 創業 高中生 國中生 結婚 Twitter

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