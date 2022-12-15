快訊

影／「最美里長」陳紫渝理想型條件有3點…自曝討厭洗碗 網瘋搶：都我來

兵役延長綠營無共識 黨內有人盼賴清德「一槌定音」

租屋處縱火釀9死…李國輝4度判死 高院更三審逆轉改處無期徒刑

60歲退伍軍人玩交友軟體約3女 一夜後被發現陳屍家中

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷一名60歲退伍軍人，一個晚上在交友軟體上約了3名女性到家中，沒想到隔天被發現陳屍家裡的床上。示意圖，非新聞當事者。（ingimage）
阿根廷一名60歲退伍軍人，一個晚上在交友軟體上約了3名女性到家中，沒想到隔天被發現陳屍家裡的床上。示意圖，非新聞當事者。（ingimage）

阿根廷一名60歲退伍軍人，一個晚上在交友軟體上約了3名女性到家中，沒想到隔天被發現陳屍家裡的床上，目前警方正在追查3位失蹤的女性。

根據《鏡報》報導，60歲的丹尼爾遭發現陳屍家中，而且被捆綁在床上，經醫院檢查後發現是死於心臟病發。由於案發後，丹尼爾的車跟手機都不見，警方認為死因不單純，目前正全力追查他死去當晚，與他聯絡的三位女性。

隨後警方在布宜諾斯艾利斯發現丹尼爾的皮卡車，被丟棄在距離他家中約5個街區的地方，警方也在車內方向盤發現一組指紋，後座更發現一把刀。丹尼爾的女兒吉賽拉表示，希望鄰居可以幫忙認出當晚出現在爸爸家中的三位女性長相，以協助警方找到嫌疑人。

丹尼爾的好友也告訴警方，當天有收到他的訊息，說自己正跟三名女性在一起。警方不排除丹尼爾死前可能在玩性遊戲，初步驗屍結果發現丹尼爾是死於致命型的心臟病。

心臟病 退伍軍人 交友軟體 性行為

延伸閱讀

網友約看夜景「被丟包亂葬崗」小黃司機來載曝1句！他嚇到急收驚

車站麻將電玩廣告太色情惹議 前國會議員痛批「賣弄女性」

外送員騷擾害她提心吊膽 舉報平台卻被冷回「自己找警察」

泰國佛寺和尚染毒「全廟被抓去勒戒」 信眾傻了：這下怎麼拜？

相關新聞

新加坡控制狂監控每棵樹 科技遠端監測600萬株

新加坡人稱「自由但不民主」，執法嚴格也是監視器全球密度最高的國家，但新加坡政府控制狂可不只人，樹木也要一一監控。新加坡只有 545 萬人口，卻要監控高達 600 萬棵樹。

60歲退伍軍人玩交友軟體約3女 一夜後被發現陳屍家中

阿根廷一名60歲退伍軍人，一個晚上在交友軟體上約了3名女性到家中，沒想到隔天被發現陳屍家裡的床上，目前警方正在追查3位失蹤的女性。

16歲就開公司…日「女高中生社長」結婚了 網甜哭：簡直女神

創業是許多人畢生的夢想，1997年出生的椎木里佳在16歲那年完成創舉，她以45萬日圓（約新台幣10萬元）的資本額成立了AMF有限公司，更被稱為「女高中生社長」而聲名大噪，其甜美清純的外型也吸粉無數，一舉一動都備受關注...

冤獄！男子被控殺妻坐牢18個月 出獄驚見妻仍活着 揭心寒真相

無辜坐監，出獄卻發現驚人真相！印度北方邦一名32歲男子被控謀殺妻子罪成，堅稱自己無辜的他坐牢18個月後獲准保釋，經過6年終於發現已「死亡」妻子根本仍然活着，更揭開了更多令他崩潰的案件內情。目前妻子已被警方拘留，正接受調查。

健康來得及／每天早上都想賴床？研究：做這3件事有效擺脫嗜睡

每天早上起床都覺得昏昏沉沉提不起勁嗎？又或是整個上班日都需要靠咖啡來提振精神？睡眠科學家發表新研究指出，只要掌握三大關鍵因素，就能讓你每天活力滿點迎接美好早晨。

女牙醫拒絕求婚...遭40壯男硬闖家中綁架擄走 家人阻擋被暴打

求愛不成生恨意，竟將女方綁架！印度泰倫加納邦（Telangana）1名24歲女子因拒絕了1名男子的求婚，慘遭男子毒打綁架。該男子另外召集約40名男子犯下惡行，他們手持木棍、石頭和鐵棒，不但光天化日下硬闖民宅將女子擄走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。