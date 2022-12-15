60歲退伍軍人玩交友軟體約3女 一夜後被發現陳屍家中

阿根廷一名60歲退伍軍人，一個晚上在交友軟體上約了3名女性到家中，沒想到隔天被發現陳屍家裡的床上，目前警方正在追查3位失蹤的女性。

根據《鏡報》報導，60歲的丹尼爾遭發現陳屍家中，而且被捆綁在床上，經醫院檢查後發現是死於心臟病發。由於案發後，丹尼爾的車跟手機都不見，警方認為死因不單純，目前正全力追查他死去當晚，與他聯絡的三位女性。

隨後警方在布宜諾斯艾利斯發現丹尼爾的皮卡車，被丟棄在距離他家中約5個街區的地方，警方也在車內方向盤發現一組指紋，後座更發現一把刀。丹尼爾的女兒吉賽拉表示，希望鄰居可以幫忙認出當晚出現在爸爸家中的三位女性長相，以協助警方找到嫌疑人。

丹尼爾的好友也告訴警方，當天有收到他的訊息，說自己正跟三名女性在一起。警方不排除丹尼爾死前可能在玩性遊戲，初步驗屍結果發現丹尼爾是死於致命型的心臟病。