衛報：智能喇叭能解憂 協助身障不孤單

智能喇叭銷售率逐漸攀升，能緩解孤獨感！英國通訊管理局訪問了多名智能喇叭的用戶後指出，能接受語音指令的智能喇叭有類似溝通的能力，使得獨居者的孤獨感降低；也有不少身障人士表示，智能喇叭改善了獨自生活的品質，不用那麼仰賴看護協助。

能降低孤獨感

《衛報》報導，內建人工智慧的「智能喇叭」，還能讓用戶透過語音指令來播放音樂、打開家中的電器。英國通訊管理局最新研究指出，智能喇叭能有效幫助獨居者減少孤獨感，並讓身障人士有更強的獨立性。

研究訪問了多位智能喇叭的使用者，有些人甚至將設備形容為「伴侶」，並表示喜歡能與之交談。而有身障人士表示，智能喇叭有助他們更加獨立的生活，「我的看護不用再每五分鐘起床一次，幫助我處理生活中的大小事」。

英國通訊管理局的最新數據顯示，智能喇叭的擁有率在新冠肺炎期間幾乎翻了一倍，從2020年僅22%的英國家庭擁有智能喇叭，至今年比例已經來到39%。用戶們表示，主要用來收聽音樂、廣播與天氣預報。

漸成收聽新聞的來源

此外，有27%的智能喇叭用戶已經開始透過該設備來收聽新聞。但這些用戶表示，「喜歡智能喇叭的個性化設計，能持續改善收聽的體驗」，但智能喇叭的新聞只是補充工具，民眾不會因為智能喇叭就不在網路或電視上收看新聞。

《Advanced Television》報導，也有不少人對智能喇叭抱持負面觀感，認為智能喇叭是奢侈品，而非必備品。更有民眾指出，有時候沒有呼叫智能喇叭時，喇叭也會自己發出聲音，有種被監聽的感覺，更擔憂智能喇叭成為駭客入侵家中其他設備的破口。

【更多精采內容，詳見 】