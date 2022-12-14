影／女子直接肉身擋車「站」車位 駕駛狂按喇叭充耳不聞
國外一名女子為了佔車位，竟然直接「肉身擋車」，站在停車格前。這種佔車位的方法讓現場不少駕駛罵聲連連，影片上傳後也引發網友抨擊。
據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友將佔位過程的影片上傳至TikTok，影片還捕捉到這名網友的笑聲。畫面中可以看見這名女子直接站在停車格前，女子前方有一輛奧迪想要停入停車格，兩人誰也不讓誰，即使車上駕駛狂按喇叭，女子也只是神情自若地摀住耳朵繼續站在原地。
拍攝影片的男子故意在影片後製配上電影《洛基3》的主題曲《虎之眼》，並在影片打上「今日凱倫」。之所以會稱之為今日凱倫（Karen），是因為這類提出不合理邀求、自認有特權的女性會在英語系國家被統稱為凱倫。這部影片吸引許多網友留言，還有超過38000人按讚。
不少網友也認同女子的行為真的是「凱倫中的凱倫」，有網友就說自己會留在現場跟女子槓上，「我可能會在現場等她離開，最後死在那裡」。另一名網友也說，如果自己是駕駛絕對不會移車，讓女子的丈夫或男友也沒辦法停車。
不過據了解，這場拉鋸戰最後的確是堅持的奧迪駕駛獲勝，成功停入停車格。
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