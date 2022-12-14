日男拒戴口罩大鬧航班 大阪地院判緩刑4年
日本發生旅客搭乘國內線航班時，因拒絕戴口罩且造成空服員受傷，涉妨害飛機航行等，被依傷害及妨害業務等罪嫌起訴。大阪地方法院今天判處被告有期徒刑2年、緩刑4年。
日本產經新聞報導，被告是36歲的前大學職員奧野淳也。辯方律師在審理期間始終主張被告無罪，但法官認為奧野在機上持續大聲抗議，已迫使客艙空服員必須長時間因應，認定妨害業務罪名成立。
不過，法官認為被告暴行程度非屬重大，所以傷害罪名不成立，認定為暴行罪。
有關量刑理由，法官認為被告始終堅持自己的想法，對自己的行為缺乏反省態度。審理結束後，被告相當不滿地說：「像中世紀獵巫審判般的判決。」
根據判決書，被告在2020年9月搭乘由北海道釧路機場飛往關西國際機場航班時，拒絕空服員要求戴上口罩，還不斷大聲咆哮並對空服員施暴，造成機長決定緊急轉降新潟機場。
被告之後也在千葉縣館山市餐飲店同樣拒戴口罩，做出妨害店家營業等行為。
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