英護理師下毒手害7嬰喪命 專家：用針筒注奶造成的

英國一名女子在醫院擔任護理師時涉嫌殺害7個嬰兒，近期法庭審判揭露了她的殘忍行徑。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，32歲的露西（Lucy Letby）之前在英國柴郡（Cheshire）的賈斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）擔任護理師，被指派到新生兒病房照顧寶寶。

據報2015到2016期間，該院的新生兒死亡率異常地高，因此引發院方關注。院方報警後，警方發現至少有7個嬰兒死亡、10個嬰兒遭害。露西於2018年7月遭到逮捕，但中間一度被保釋出獄，到2020年11月才又再度入獄。

《每日郵報》指出，其中一名匿名為G的寶寶，雖然幸運撿回一命，但是由於當時遇害造成嚴重腦部損傷，到現在仍因腦性麻痺下肢癱瘓。本月12日，本案開庭時請來兒科醫師伊凡斯（Dewi Evans）分析當時情形。

2015年9月7日，G寶寶在凌晨2點時喝了45毫升的牛奶，但是後來卻突然嚴重嘔吐。當時寶寶吐出大量的牛奶，連幾公尺外的椅子都被嘔吐物濺到。伊凡斯推斷，露西當時應該是用內部本來就有空氣的針筒將牛奶透過鼻胃管注入寶寶體內，過多的空氣和牛奶導致寶寶脹氣，因此才會吐出大量的牛奶。

之前露西接受警方詢問時曾辯稱，嬰兒生病時本來就會吞入大量空氣。但伊凡斯反駁，當時寶寶的嘔吐物濺得連地板、椅子都是，而且寶寶滿臉通紅、全身發紫，看起來很不舒服，根本不可能是因為喝45毫升的奶造成的。

露西遭控訴7項謀殺罪和15項企圖謀殺罪，不過露西出庭應訊時皆不肯認罪，目前全案仍在審查中。