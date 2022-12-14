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超市工作壓力大 男子改賣「打嗝、貼身小物」滿足陌生人怪癖

聯合新聞網／ 綜合報導
25歲柯蒂斯辭職開始賣貼身物品的事業，透過賣他的打嗝跟穿過的襪子，滿足有戀物癖買家的需求。示意圖，非當事者。（ingimage）
25歲柯蒂斯辭職開始賣貼身物品的事業，透過賣他的打嗝跟穿過的襪子，滿足有戀物癖買家的需求。示意圖，非當事者。（ingimage）

25歲男子柯蒂斯因為無法負荷在零售業的高壓，選擇辭職開始賣貼身物品的事業，每月透過賣他的打嗝跟穿過的襪子，賺進22,000英鎊（約台幣830,344元），也滿足有戀物癖買家的需求。

根據《Metro》報導，柯蒂斯表示自己過去在超市每月收入是1,300英鎊（約台幣4.9萬元），入不敷出的狀況下，決定改行在線上賣別人想要的奇怪物品。而自從他開始賣戀物癖買家想要的商品時，他收入開始變好，家人也相當支持他的決定。

柯蒂斯提到，通常買家願望清單很五花八門，例如有人會要求我要喝下一瓶可樂後，將飽嗝打進瓶子裡，然後寄給他。也有人提出要買他的洗澡水、穿過的內衣或是舊的運動鞋。

柯蒂斯在2018年第一次嘗試賣這些戀物癖想要的商品，直到2019年11月辭掉超市工作後，他才認真把販賣戀物癖需要的商品當作事業在經營。他也經營社群媒體，積極發文分享，現在更有自己的手工藝工作室。

柯蒂斯說，過去他負債累累，現在因為這項工作自己有穩定收入，也能繳清信用卡帳單，更不用像以前工作被綁死，心理狀態得以非常穩定。

月收入

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