英新王耶誕卡出爐 查理三世廣播受期待

英國王室今年的耶誕卡封面是新王查理三世！由於過去70年都是英女王伊莉莎白二世，也讓今年王室的耶誕卡備受關注。此外，過去伊莉莎白二世在耶誕節會送給員工布丁，並提供耶誕樹給英國知名景點，還會發表年度談話，外界也相當關注新國王的耶誕傳統。

查理三世耶誕卡片

根據《CBS新聞網》報導，英國王室12日公布今年的耶誕卡，這是70年來首次封面照並非前英女王伊莉莎白二世，因此備受關注。照片是由王室專主攝影師胡賽因拍攝，英王查理三世穿著經典的褐色西裝，低頭帥氣與王后卡蜜拉交談，卡蜜拉一身墨綠色圓呢絨帽與外套，配戴紅色蝴蝶結，笑得非常開心。

胡賽因還在推特上發出另一張被王室挑選的照片，是查理三世幫卡蜜拉戴口罩的畫面，圖中查理三世身穿灰色西裝與黑色高圓頂紳士帽、已經戴好口罩後，舉起左手溫柔仔細地幫卡蜜拉戴口罩，卡蜜拉從帽子到衣服都是白色，與查查理三世的深色系搭配形成鮮明卻又溫馨的場面。

王室受紀錄片困擾

聖誕節在西方是重要節日，英國王室也不例外，王室每年耶誕節假期會在抹大拉瑪麗亞教堂做完教會服務後，待在桑德令罕宮渡假；在伊莉莎白二世任內，女王會發出750份耶誕卡片給家庭成員、朋友、王室僕從與英國官員，也會請王室成員1500份耶誕布丁。

另外，伊莉莎白二世也會以王室的名義提供許多耶誕樹給知名景點擺設，包括西敏寺教堂、聖保羅座堂等地。伊莉莎白二世從1932年開始，都會在耶誕節當天發表年度談話，向民眾傳達耶誕節對王室與民眾的意義。

《CNN》提到，雖然王室正準備過耶誕節，但近來前王子哈利與王妃梅根的紀錄片在Netflix上映，對王室的形象造成危機，外界相當關注王室的反應，還有未來查理三世的耶誕節慣例。

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