科學家解謎：為什麼要踢好足球，是件非常困難的事？

也許足球非常好入門，但要把它非常專精，卻不是一件容易的事。

4年一度的世界盃足球賽再度在台灣引發熱烈的討論浪潮，相信不少觀眾都能在那神乎其技的表現下，看見每個球隊不屈不撓的堅持、拚勁與態度。

每一支能參與世界盃的球隊，靠的是每個球員數十年來從不間斷地練習，在考驗臨場反應、瞬息萬變的情勢變化下，以最精準且積極的攻防才能獲得佳績，那團隊合作的默契需要十足的信任，精彩的比賽更是扣人心弦。

事實上，也許足球看起來簡單，但它其實考驗著極高的技巧和耐力，舉例來說，根據實際的研究，在足球場上下半場的90分鐘裡，每位球員的奔跑里程數平均至少都要11公里，還得充滿爆發力和速度，這遠比網球的4.8公里、籃球的4公里，以及棒球的60公尺還要高上不少。

足球教練康納史密斯（Connor Smith）就分享了足球運動最困難的7個原因，「在足球中，人們可能認為它非常容易入門，這一點不可否認，但它也是世界上最難完全掌握的運動之一。」

1、易學難精

他分享，足球對於任何球員來說，都是最簡單的入門運動之一，所有人都可以踢球，只要有一個球和一個空地，可以很輕鬆就加入。

這個概念也許聽起來簡單，但隨著時間的進展，它會變得更加的困難——每一個新層級的足球賽事都會帶來新的戰術和技巧，最終的目標是成為一個速度快、身體素質高、技術純熟且全能的優秀運動員，彼此之間的能力誤差幅度很小，球員要麼接受挑戰，要麼就是發現自己達不到標準。

2、極大的體能考驗

在足球比賽裡，很多球員在球場上踢球的時間是90分鐘踢滿的，在球隊需要你又不太能夠換人的狀況下，球員的體力是極大的考驗，更不用說當一個球員不斷在場中來回奔跑時，那有多麽累人。

專家說，足球運動員要有足夠的耐力、隨時準備好能夠突然加速的衝刺力。專業的球員也許可以抓緊傳球的空擋稍微休息，但真正能補充體力的時間，只有短暫的中場休息。這也是為什麼足球運動員身材都非常精實、沒有大塊頭的主因。

3、身體素質的重要性

足球是一個非常注重全面身體素質的領域，對比棒球、籃球、排球運動可能能夠靠著身高、體型優勢達到力量和防守上的優勢，但足球基本上很難在這個方面吃香，只有身高高的選手，在爭頭槌時比較容易出線。

唯有能夠同時兼顧速度和力量的球員，才能在足球場上擁有更多的持球機會。

4、團隊合作的默契

足球是個非常重視團隊合作的運動，它也相對於其他運動來說，是更難有因為某個球員非常突出，就輕鬆能取得勝利的球種。這點反而在棒球、籃球裡面，更能看見出色球員的宰制力。

因此，與其只在乎自己的表現、能力，倒不如積極和隊友練習不同的戰術操作和合作默契，團隊的成功、球隊能否獲勝，遠遠大於自己的成績。

5、攻守兼備的能力

在球場上，前鋒、中場和後衛都有不同的職責和義務，但基本上每個球員都要擁有積極的進攻與防守能力，這意味著球員必須要非常多才多藝，才能盡可能為球隊提供更多的價值，因為在球場上，球員還得依據領先與否的狀況，做出適當應對和決策。

而盤球、帶球、傳球、過人的技術，仰賴不厭其煩的努力，能否把頭槌的功夫練到爐火純青，更是很大的學問。

6、變幻莫測的球路

專家強調，足球非常的難以預測，它甚至不是一個完整的球體，所以必須在正確的位置擊球，才能將球踢到想要踢的地方，甚至靠著獨特的旋轉方式、擊球角度，以避開防守球員、守門員，用刁鑽的角度進球。

任何一點點微幅的差距，都會連帶改變後續的結果，空氣中的風向和濕度偶爾也會成了得分與否的關鍵。

7、漫長的賽季

足球是個在全年都可以進行的運動，甚至地上即便有雪，也有辦法可以踢足球，它沒有真正的休賽期，年輕球員也會讓自己盡可能地參加比賽，以挑戰極限。

職業球員要參加這麼多比賽的原因，是因為他們有俱樂部球隊和國家隊的職責，雖然國際比賽有受傷的風險，但所有的頂尖球員夢想都是為自己的國家效力。

這也意味著，有些球員可能會在一週內打一場俱樂部比賽，接著馬上飛越半個地球去打另一個國際賽，對體力和精神都是極大考驗。

（本文出自2022.12.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）