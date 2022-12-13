南韓光州設置「博愛座感測器」 坐下就傳出語音提醒你讓座

博愛座經常引發許多爭議，而在韓國光州卻設置了「孕婦博愛座感測器」，檢測出若非孕婦，就會被語音警告。一名男子就在坐上去後被電子語音警告，立刻成為全場焦點，瞬間逃走至其他車廂。

根據韓國媒體《News1》報導，9月起光州都市鐵道公社宣布一項新的措施，將地鐵列車裡的8個孕婦博愛座加裝「紫外線感測器」，一有乘客坐上去，就會進行感應偵測，是否真為「孕婦」，若不是孕婦則會響起電子警語。

一名推特網友就目擊博愛座「發動」瞬間，表示看見一名男性乘客坐上該博愛座後，感測器的音箱就播放語音警告：「您目前坐在孕婦博愛座上，若您不是孕婦，務必請您讓座」，語音訊息結束後全車廂的人都集中於男乘客身上，沒多久後該名乘客遍光速逃跑至其他車廂。

光州都市地鐵公社表示，目前該設施處於試營運階段，之後會依據市民們的回饋再決定未來是否會正式實施。而網友則表示「希望能把台詞換成『感謝您讓座』，這樣應該比較好一點」、「就算是孕婦坐在博愛座，也會出現警告音訊，她們也還是會嚇一跳吧」。