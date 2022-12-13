快訊

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

南韓光州設置「博愛座感測器」 坐下就傳出語音提醒你讓座

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國光州地鐵試營運「博愛座感測器」，會感測乘客是否為孕婦，並會用語音提醒乘客。 翻攝Twitter
韓國光州地鐵試營運「博愛座感測器」，會感測乘客是否為孕婦，並會用語音提醒乘客。 翻攝Twitter

博愛座經常引發許多爭議，而在韓國光州卻設置了「孕婦博愛座感測器」，檢測出若非孕婦，就會被語音警告。一名男子就在坐上去後被電子語音警告，立刻成為全場焦點，瞬間逃走至其他車廂

根據韓國媒體《News1》報導，9月起光州都市鐵道公社宣布一項新的措施，將地鐵列車裡的8個孕婦博愛座加裝「紫外線感測器」，一有乘客坐上去，就會進行感應偵測，是否真為「孕婦」，若不是孕婦則會響起電子警語。

一名推特網友就目擊博愛座「發動」瞬間，表示看見一名男性乘客坐上該博愛座後，感測器的音箱就播放語音警告：「您目前坐在孕婦博愛座上，若您不是孕婦，務必請您讓座」，語音訊息結束後全車廂的人都集中於男乘客身上，沒多久後該名乘客遍光速逃跑至其他車廂。

光州都市地鐵公社表示，目前該設施處於試營運階段，之後會依據市民們的回饋再決定未來是否會正式實施。而網友則表示「希望能把台詞換成『感謝您讓座』，這樣應該比較好一點」、「就算是孕婦坐在博愛座，也會出現警告音訊，她們也還是會嚇一跳吧」。

孕婦 博愛座 語音 車廂

延伸閱讀

果粉們可以開始存錢了！外媒爆料「絕對漲」 頂規iPhone 15售價曝光

安卓用戶不得不看！你被「盯」了嗎？快更新這項新功能保護隱私

冷空氣預報往更強的地方走！ 賈新興預測台北將現「4度低溫」

7月就訂好跨年飯店 突獲知「多付6000否則沒房」氣炸

相關新聞

隊中第一人！防彈少年團年紀最長成員「Jin」入伍當兵

南韓韓聯社報導，南韓天團「防彈少年團」（BTS）成員金碩珍（Jin）13日入伍服役。

座頭鯨為過冬負傷游5千公里…研究人員：可能是牠最後一次遷徙

每日郵報12日報導，一頭脊椎骨折的座頭鯨日前克服了重重困難，靠著俯泳（breaststroke）完成近5000公里的遷徙...

英新王耶誕卡出爐 查理三世廣播受期待

英國王室今年的耶誕卡封面是新王查理三世！由於過去70年都是英女王伊莉莎白二世，也讓今年王室的耶誕卡備受關注。此外，過去伊莉莎白二世在耶誕節會送給員工布丁，並提供耶誕樹給英國知名景點，還會發表年度談話，

偵測罕病加速治療 英宣布新生兒基因組定序計畫

為了提升罕見遺傳疾病的診斷與治療，英國衛生當局今天宣布定序10萬名新生兒基因組的開創性研究計畫

印尼禁婚外性行為 峇里島遊客不受限

印尼峇里島省長瓦揚（Wayan Koster）表示，造訪峇里島的遊客將不會受到印尼最近通過的刑法新條款威脅，盼平息外界對...

美唯一王室成員！夏威夷最後公主96歲辭世 有愛爾蘭血統

美國僅存的王宮艾歐拉尼宮(Iolani)12日宣布，美國唯一的王室成員、夏威夷王國的最後一位公主艾比蓋爾(Abigail...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。