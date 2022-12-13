設計師驚見繼父電腦恐怖保護程式 登入後全是她的裸照

一名外型亮麗的39歲室內設計師婕德‧詹克斯(Jade Janks)，被控謀殺繼父，在此之前她意外發現繼父的電腦螢幕保護程式及電腦檔案中，皆是她的裸照，讓她驚恐不已。

綜合外媒報導，39歲的婕德在美國加州聖地牙哥是位室內設計師，婕德與64歲的繼父托馬斯‧梅里曼（Thomas Merriman）共同創辦了蝴蝶農場非營利組織，梅里曼雖已與婕德的母親離婚，但婕德與繼父仍保持友善關係，從婕德的臉書中還可發現，2020年6月曾PO出多張與繼父合影的組圖，以慶祝美國的父親節快樂。

圖為2020年6月，婕德在臉書PO出多張與繼父合影的組圖，慶祝美國父親節快樂。擷自婕德臉書

在梅里曼跌倒受傷住院後，婕德除了在醫院照顧繼父，還幫忙打掃繼父的家。豈料，在打掃時意外碰到了繼父的電腦，從螢幕保護程式中，竟跑出自己的裸照，在登入電腦後，還找到了更多自己的裸照，讓她噁心到難以接受。

根據美檢起訴資料顯示，繼父私藏的這批裸照是婕德於十幾年前與男友在合意下拍攝的作品。

報導稱，婕德在震驚之餘，利用繼父出院後近身照顧的藉口，於2020年新年前，先餵食大量安眠藥，再用塑膠袋悶死繼父並勒死他，警方從婕德與友人的對話訊息中取得證據，包括婕德曾說：「剛剛餵他一大堆藥」、「我一個人扛不動他」等語，皆成了呈堂鐵證；且婕德還曾向一名工人求助，電話中承認她把繼父氣死了，隨後工人撥打911告發了這起謀殺案件。

梅里曼最終在2021年1月1日被發現陳屍於住家外的垃圾堆中，美警研判確認為他殺，在偵辦後並逮捕婕德控以謀殺罪。外媒報導，若婕德謀殺繼父屬實，將會被終身監禁。

但婕德本人於本周出庭時拒絕認罪，其辯護律師馬克‧卡羅斯（Marc Carlos）陳述，梅里曼生前酗酒，可能的死因應是健康不佳，或在受傷後自發性地服用了致命劑量的處方藥所致；律師並引用法醫的宣判，表示梅里曼是死於安必恩（註：一種安眠藥）的急性中毒。