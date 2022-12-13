日企登月 創民間首例

「永別了水木大哥！你是最熱血、永遠的『Z』...」以《無敵鐵金剛》等眾多日本動畫主題曲而知名、號稱日本「動畫歌帝王」的歌手——水木一郎——已證實於12月6日因肺癌病逝，享壽74歲。水木一郎半世紀的歌壇生涯，奠定日本動畫和特攝片歌曲的開拓歷史，超過1,200首作品，讓水木一郎成為日本最熱血的音樂化身。

2022-12-12 19:08