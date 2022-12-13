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日企登月 創民間首例

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

人類的登月夢想再前進一大步。日本月球探索公司ispace由SpaceX的獵鷹九號火箭承載，11日已自佛羅里達州發射升空，踏上期待已久的月球探索任務，預計明年4月登陸月球，將成民間企業登月首例。

同日，美國NASA的「獵戶座」太空船近距離掠過月球後返程，11日安全降落太平洋，完成「阿提米絲1號」任務，為未來幾年內載人登月鋪路。

ispace的Mission 1登月小艇目前先進入繞行地球的軌道，預計明年4月底登陸月球，這趟任務若成功，ispace將是第一個成功登月的民間企業。

ispace創辦人暨執行長袴田武史告訴CNBC：「這是新紀元開啟的最初一小步。」他在最近訪談中表示，希望打造月球相關「經濟上可行的生態系」。

太空 日本

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獵戶座太空船掠過月球 26天後平安濺落太平洋

NASA阿提米絲計畫：4太空人2024繞月、2025登月

日本ispace登月艙佛州升空 挑戰首家私人企業登月

NASA太空船安返地球日有彩蛋 為載人登月鋪路

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