禮儀之國的典範情操！日本人的禮貌究竟是如何養成的？

靠著在世足賽非常自律的態度和禮儀，日本的表現又再度令全世界驚艷。

隨著世足賽如火如荼的進行，日本（Japan）除了讓人驚艷其出色的球技，也令全世界看見他們在場外的風範和氣度——包含球迷自發性地在賽後清理球場剩餘的垃圾、球員自己也把休息室打理到一塵不染的模樣，種種行為都令國際刮目相看，十分敬佩。

其實一直以來，日本就是個以禮儀為名的國家，就算遇到再紛亂的狀況、天災人禍的危機，他們基本上還是能維持臨危不亂的秩序。

像是2011年311大地震時，有關當局在災後發放配給救援物資、食品，災民們沒有一窩蜂爭相強取，反而是有條理、耐心的排隊，其它國家可能在面臨這樣的狀況時，都很難如此做到。

究竟，為什麼日本能經常保持這樣的禮貌？

日本有1.26億人口，絕大多數的人都居住在東京、大阪、名古屋和神戶等大城市，熟悉日本的專家強調，當高密度的人口聚集在一個相對狹小的空間時，人們必須更懂得如何相處。

同時，和美國（USA）、歐洲等多元文化組成的地區不同，日本當地的外國人很少，所以在文化、價值觀和生活習慣上都非常相似。

「日本被描述為一個國家、一種文明、一種語言、一種文化和一個種族，是當今全球化的時代下，非常同質化的國家之一。」

專家強調，日本人的禮儀是全球非常欽佩的典型特徵，之所以能養成這樣的習慣，可能和這5種因素有關。

1、日本的哲學與宗教文化

對日本人來說，家庭和國家，往往被認為比自我來得更重要，這種想法源自於孔子的儒家思維，千百年來成了嚴格遵循的行為準則，以及神道教信仰。

因此幾世紀以來，日本人從小就被教導要成為一個能替家庭和國家、社會負責的成員。

也許近代年輕人可能對世俗的框架顯得冷漠且毫不關心，但大部分人依然保有那種傳統禮俗態度——先滿足他人需求，再滿足自己的需求，就像孔子的「已所不欲，勿施於人」。於是，老百姓變得比較順從、柔和，習慣了有規矩、中庸的生活。

2、團體生活和準則

眾所周知，日本的文化非常的負責，「對」和「錯」之間存在著非常微妙的差別，也對任何想要在日本生活和工作的人產生強烈影響，和西方社會最大的不同是，「團體」永遠視為比「個人」重要。

若不小心侵犯了那個界線，都會讓其他人對你的觀感產生很大的影響。專家說，這在日語本身裡就有很明顯的體現，有敬語也有非敬語，這使得外國人學習日語常常遇到極大的困難。

然而，這些準則和尊重的好處在於，它有助於維持社會的和諧、使彼此的生活更加的順利，就像使機器和齒輪順利運作的潤滑油，避免在運作時產生衝突和摩擦。

3、從小的學習和教育

在日本，許多的父母都非常重視傳授社交禮儀的重要性，以避免自己的孩子替他人造成麻煩，像是遇到長輩要打招呼、有禮貌等，基本上每個家庭都會強調學習社會準則的價值，因為這樣的行為就會普遍受肯定。

此外，日本的父母也很在乎親子關係，會盡可能花時間參與各種活動，這種親密的關係建立了濃厚的信賴與依靠，孩子也自然而然地能接受父母的教誨。

而在校園中，師長也經常在潛移默化間教導禮貌的重要性，這也是之所以小學生在過馬路時，往往還會跟禮讓的車行禮如儀的關鍵。

4、密集人際相處下養成的習慣

日本是個非常忙碌的國度，特別是在大城市下，人們的生活步調也非常快速且緊湊，在熙來攘往的車站裡，繁忙擁擠的列車更是令許多觀光客印象最深之事。

為了在這樣交集頻繁的公共場合裡相處，無論是朋友還是陌生人，他們通常都非常有禮貌，特別是在社會上，也盡量避免各種衝突。這部分是因為在過度擁擠的城市裡，能獨處的個人空間非常稀少，所以日本人知道他們需要透過合作、尊重他人，才能讓生活更加順利。

好比說，若在電車上大聲對著手機聊天，很可能會惹惱其他的通勤者；或著穿著邋遢、隨便就上路，日本人大多也會覺得非常不禮貌。

5、畢恭畢敬的生活方式

如果是熟悉日文的人，只要聽他們的日常語言，就可以非常清楚對方正在和什麼樣「階級」的人交談，這取決於年齡以及職場上相互對等的關係。即便像「早安」這麼基本的招呼語，也有非常多不同的表述方式。

在職場上，這樣的禮貌則更佳鮮明，無論是對老闆或主管，員工基本上都會保持最敬畏的態度，這也是之所以在一個辦公室文化中，職位低的人都會對職位高的人鞠躬或敬禮，這是習以為常的事。

也正是在這樣整體的文化風氣和禮儀教育下，日本人普遍都養成好習慣，也許對外國人來說太過嚴肅，但也未嘗不是這樣的根本，才使得日本觀光客在國際上都非常受歡迎。

（本文出自2022.12.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）