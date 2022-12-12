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佳節美酒適量飲 解宿醉有妙招

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。聖誕、跨年等節日將近，不少民眾聚會都會準備酒精飲料歡慶佳節。（Photo by Chris Ford on Flickr under C.C. License）
示意圖。聖誕、跨年等節日將近，不少民眾聚會都會準備酒精飲料歡慶佳節。（Photo by Chris Ford on Flickr under C.C. License）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

佳節將近，許多民眾不免喝上兩杯慶祝，但隔天的宿醉卻相當痛苦！學者解釋，身體代謝酒精時，會產生對人體有害的乙醛，所以才有噁心想吐的宿醉現象，可以避免喝紅酒、威士忌等酒精含量較高的酒類，多喝冰水以稀釋酒精，也可吃點雞蛋，其中含有能有效緩解酒精後遺症的半胱胺酸。

宿醉令人難受

衛報》報導，聖誕、跨年佳節將近，民眾免不了喝上兩三杯慶祝一下，但派對隔日卻有宿醉侵襲，令人精神不振。對此，倫敦帝國理工學院學者帕默說，身體在宿醉時出現了各種物理與化學反應，更影響到人體的所有器官。

「當你喝第一杯酒，大腦就會開始釋放出名為γ-氨基丁酸的物質，」精神藥理學者拉法表示，該物質可以減緩大腦思考的能力，讓人放鬆，同時大腦還會釋放多巴胺，讓民眾會接續喝下去。

然而，如果繼續喝酒，酒精會與大腦中的化學物質結合，影響記憶的形成，也就是俗稱「斷片」的由來。酒精還會接著影響到負責運動、平衡的小腦，所以才會有行動不穩的狀況。最重要的是，如果喝太多酒精，會分泌過多γ-氨基丁酸，大腦為了取得體內平衡，會開始抑制γ-氨基丁酸的作用，導致隔日出現酒後焦慮的狀況。

吃雞蛋可防宿醉

拉法指出，酒精會通過「乙醇脫氫酶」（ADH）來代謝，在分解過程中也會產生對人體有害的乙醇，使人頭痛及噁心、反胃。他警告，如果經常喝太多酒導致宿醉，對身體的傷害將會累積起來，導致認知能力下降、早期記憶喪失等狀況。

英國保健署》指出，成人的肝臟每小時大約能處理8克純酒精，民眾可以透過酒精含量乘以體積得到純酒精的含量。英國保健署建議，如果不希望酒精對健康造成危害，每週飲酒不要超過112克的純酒精，也不要每天都喝酒。

還有三招可以防止宿醉產生：一、「多喝水」，通過加入冰塊、蘇打水等液體來稀釋酒精，讓身體有更多時間進行分解。

二、「避免深色飲料」，如紅酒、威士忌有比較多的酒精，應儘量避免。

三、「吃雞蛋」，雞蛋中含有「半胱胺酸」（Cysteine），能緩解酒精的後遺症。

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