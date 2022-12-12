NASA太空船安返地球日有彩蛋 為載人登月鋪路

美國國家航空暨太空總署（NASA）的「獵戶座」太空船近距離掠過月球後返程，今天安全濺落太平洋，完成歷時約25天的「阿提米絲1號」任務，為未來幾年內載人登月鋪路。

路透社報導，「獵戶座」（Orion）安返地球的日期，恰巧是阿波羅17號（Apollo 17）太空人塞南（Gene Cernan）和施密特（Harrison Schmitt）1972年12月11日登月的50週年紀念日。從1969年到1972年的6次阿波羅登月任務中，共有12名NASA太空人在月球上漫步，塞南和施密特是其中最後一批人員。

橡皮軟糖形狀的獵戶座太空船搭載3個裝有感應器的假人來模擬太空人，於太平洋標準時間（PST）11日上午9時40分（台灣時間12日凌晨1時40分）濺落墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）外海，示範NASA未來幾年內獵戶座首次載人繞月飛行的「阿提米絲2號」（Artemis II）任務高風險返回過程。

「阿提米絲1號」（Artemis 1）任務主管沙拉芬（Mike Sarafin）在獵戶座濺落後告訴記者：「這是具挑戰性的任務，而任務成功的樣子就像今天這樣。」沙拉芬還說，他的團隊目前未發現獵戶座從太空返回過程有任何問題。

獵戶座濺落後，一艘美軍直升機和多艘快艇靠近這艘無人太空船檢查大約5小時，之後由一艘美國海軍船艦吊裝上船載到加州聖地牙哥（San Diego）。

今年11月16日，NASA火力最強大的探月火箭在燦爛火光和劇烈聲響中騰空而起，象徵NASA重返月球的「阿提米絲」嶄新旗艦計畫正式啟動。32層樓高的太空發射系統（Space Launch System）重型火箭從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，展開25天半的旅程。

獵戶座太空船本月5日近距離掠過月球，並藉助重力助推返回地球。獵戶座在這趟任務中打破紀錄，成為迄今飛離地球最遠的可載人太空船，與地球相距將近43萬4500公里。

獵戶座在重返大氣層期間，承受的高溫相當於太陽表面溫度約攝氏5000度的一半。在大約20分鐘內，獵戶座因降落傘輔助濺落，從時速近4萬公里減速到約32公里。

法新社報導，NASA的降落與回收部門主管瓊斯（Melissa Jones）說：「我們NASA有張完美的濺落照片。」

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）說：「多年來數以千計人士為這個任務傾注全力，全世界受此激勵攜手合作，以期達到未曾觸及的宇宙境地。」

他還說：「今日對NASA、對美國、對國際合作夥伴還有全人類來說是一大勝利。」

任務工程師將花數月時間研究阿提米絲1號提供的數據。NASA預計2024年執行「阿提米絲2號」（Artemis II）任務，屆時將載人環繞月球但不登陸；NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）主任懷渠（Vanessa Wyche）告訴記者，NASA預計明年初任命參與阿提米絲2號任務的太空人。

「阿提米絲3號」（Artemis III）則目標在2025年首度送太空人登陸月球南極地區，希望發現以冰形式存在的水。

根據阿提米絲計畫，美國正尋求在月球上建立長期太空基地，為繼續前往火星做準備。