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無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

NASA獵戶座太空船掠月後返回地球 安全濺落太平洋

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
獵戶座太空船（Orion）以每小時4萬公里的速度衝過地球大氣層後，在3頂降落傘的幫助下濺落在海面上。 美聯社
獵戶座太空船（Orion）以每小時4萬公里的速度衝過地球大氣層後，在3頂降落傘的幫助下濺落在海面上。 美聯社

美國國家航空暨太空總署「獵戶座」太空船今天安全濺落在太平洋，完成了「阿提米絲1號」任務，這項為期超過25天的近距離掠過月球之旅，著眼於未來幾年把人類送回月球。

美國國家航空暨太空總署電視台（NASA TV）畫面顯示，獵戶座太空船（Orion）以每小時4萬公里的速度衝過地球大氣層後，在3頂降落傘的幫助下濺落在海面上。

經過幾個小時的檢測後，美國海軍一艘船艦會在墨西哥瓜達魯普島（Guadalupe Island）附近海域收回這艘無人飛船。

成功完成「阿提米絲1號」（Artemis-1）任務對NASA至關重要，因為NASA已投資數以百億計美元推動「阿提米絲」計畫，目的是讓人類重返月球，並準備有朝一日展開火星之旅。

獵戶座太空船（Orion）以每小時4萬公里的速度衝過地球大氣層後，在3頂降落傘的幫助下濺落在海面上。 法新社
獵戶座太空船（Orion）以每小時4萬公里的速度衝過地球大氣層後，在3頂降落傘的幫助下濺落在海面上。 法新社

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