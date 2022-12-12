NASA獵戶座太空船掠月後返回地球 安全濺落太平洋

美國國家航空暨太空總署「獵戶座」太空船今天安全濺落在太平洋，完成了「阿提米絲1號」任務，這項為期超過25天的近距離掠過月球之旅，著眼於未來幾年把人類送回月球。

美國國家航空暨太空總署電視台（NASA TV）畫面顯示，獵戶座太空船（Orion）以每小時4萬公里的速度衝過地球大氣層後，在3頂降落傘的幫助下濺落在海面上。

經過幾個小時的檢測後，美國海軍一艘船艦會在墨西哥瓜達魯普島（Guadalupe Island）附近海域收回這艘無人飛船。