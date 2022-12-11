該收租金嗎？窮姪女寄居 人妻想收租遭丈夫斥自私惹議

親人有困難，是否應無條件相助？外國有人妻發文，指與丈夫擁有2套公寓，1間自住，另1間讓女兒住，惟早前姪女遇到經濟問題，需到女兒家暫住，人妻提出想收取租金卻遭丈夫反對，認為親人遇困難應要幫助，更何況對方已稱會支付水電和食物費。人妻卻認為收取低於市場價的租金已是幫助，丈夫卻反駁難道要向女兒收取同樣租金，更直斥她自私，帖文引起網民討論。

該名47歲人妻在外國討論區Reddit 以「姪女住在我們的收寓，想收取房租」為題發帖，指自己和50歲丈夫育有女兒愛麗絲（Alice），她已是大學生，但周末會在快餐店工作，加上獲得大學獎學金，所以大部份費用都可自己支付，其餘則由夫妻倆資助。樓主與丈夫共擁有2套公寓，1間自住，另1間讓Alice獨住，那樣她就不用擔心租金問題，可以更專注學習。

樓主表示，丈夫的姐姐育有1名女兒羅斯（Rose），羅斯與父母住在不同州份，近日更搬到樓主家附近上大學，但生活成本較愛麗絲高得多，更因失業和要支付醫療費而難以再負擔住宿費用，她們母女便詢問可否讓她暫時跟愛麗絲一起住，讓她可以有時間存錢，而愛麗絲也表示歡迎。

可是，樓主稱丈夫堅持要讓羅斯免費入住，但她認為該付房租，夫婦因而發生爭執。丈夫認為羅斯願意支付水電費和食物費已經足夠，又指姪女遇到困難，就應該要幫助她。樓主卻覺得已經在幫了，不但給她地方住，租金更低於市價，惟丈夫反駁若按照這邏輯，他們也應該向女兒收取相同租金，更直斥樓主自私。樓主遂發文問意見，卻惹來網民一面倒批評。

網民直斥樓主既然有2套公寓，1套是給女兒自住，明顯沒有經濟困難，為什麼仍要向有困難家人收取租金，形容做法猶如「乘人之危」，「看來你不需要額外金錢，否則你女兒會付房租或你可以租給他人。家人尋求幫助，除非你也有困難，否則為什麼要向她收取租金？」、「除了貪婪之外，沒有理由收取租金」、「如果付房租，她應該怎麼存錢離開？你在試圖從經濟困境家庭中獲利」。

有人則提出要將心比己，姪女寄居又不會花費額外金錢，加上是家人，仍要收取租金根本是自私，「她住那裏絕對不會增加額外的費用，都說會支付水電和食物費，根本不會花費你更多錢」、「你女兒免費居住，姪女也是你丈夫家人，為什麼不能」、「如你丈夫所說自私」、「你不是房東，是家人」、「你需要做自我反思，弄清楚為什麼這樣待你姪女」、「如果角色被顛倒，你女兒需要幫助，你會有什麼感覺？」。

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文章授權轉載自《香港01》