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沖水不蓋馬桶蓋？實驗驚見「超噁水柱」爆衝 可怕後果網嚇壞

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人上完廁所習慣直接沖水，但少了一個動作恐釀染病危機。示意圖／Ingimage
許多人上完廁所習慣直接沖水，但少了一個動作恐釀染病危機。示意圖／Ingimage

許多人上完廁所後習慣直接沖水，但少了一個簡單的步驟，恐讓你沾染爆多細菌！美國一項研究發現，沖水時若不蓋上馬桶蓋，細菌與水珠便會以每秒2公尺的速度噴出，民眾很可能在如廁時不慎感染傳染病。該實驗影片曝光後，立刻在網路上掀起討論，網友也驚呼「這太可怕了」！

英國期刊《科學報告》（Scientific Reports）近日刊出一項報告，該研究由美國科羅拉多大學波德分校（University of Colorado Boulder）的教授克里馬爾迪（John Crimaldi）主導。他們用攝影機拍攝馬桶沖水時的瞬間，並以綠色雷射光照射，讓水滴的噴射反應能更明顯看清。

實驗發現，若沖水時沒關上馬桶蓋，水珠和細菌將以每秒2公尺的速度射出，8秒內更能達到1.5公尺高，較大的滴液會在幾秒鐘內沉降，但較小的氣膠則會懸浮在空氣中。因人類的排泄物恐含有病毒，民眾很可能在如廁的過程中，不慎接觸到帶有新冠肺炎、流感或諾羅等病毒，進而感染傳染病，且公廁的染病機率又更高。

從影片中可見，馬桶沖水後漸漸噴發出水珠，且高度緩緩升高，直至高點後逐步消散在空氣中。網友看到畫面後也相當震撼，「這太可怕了，我要趕快去清洗廁所的牆壁」、「我很安全，我沖水前都會把蓋子蓋上」、「謝謝，完全不想知道這個消息，幸好我還活著」。

專家也建議，上完廁所後應蓋上馬桶蓋再沖水，一個小動作就能減少感染傳染病的機會。

影片可見，沖水時若不蓋上馬桶蓋，「噁心水柱」將在幾秒內衝高。圖／取自YouTube影片截圖
影片可見，沖水時若不蓋上馬桶蓋，「噁心水柱」將在幾秒內衝高。圖／取自YouTube影片截圖

馬桶 傳染病 公廁 美國 英國

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