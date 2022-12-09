日本陪睡女狂讚香港大哥 簡體字道謝「好開心」 真實身分竟是...

隨香港防疫規定放寬，日本開關同時匯率下跌，不少港人迫不及待買機票返鄉下。到當地除了食玩買之外，亦有港人特意去體驗日本的色色文化。日前有日本的風俗女在Twitter上開Po，感謝「香港大哥」的提名，引起香港網民熱論。

最近，日本一家陪睡店的女店員在Twitter上傳貼文，用簡體字多謝一名「香港大哥」的「提名和原創服裝」，講到這位大哥去了鹿兒島，還讚他拍的旅行照片「真的很美」。表示「和你聊天很開心！如果你再來日本，請來看我」，又叮囑大哥回去的路上要小心。

發文的女店員ゆき(Yuki)，是大阪日本橋的陪睡店「令和美少女！告らせ隊」的其中一名成員。客人們購買從30分鐘5千円起的「告白套餐」就可以與美少女進行陪睡、攬攬放題。加錢還購買附加選項，例如即影即有一張800円、膝枕10分鐘1千円，還可以付4千円讓美女換上你喜歡的原創Cosplay！

有網民發現Yuki的貼文後在連登討論區轉發，引起網民熱論。當中有不少人將重點放在Yuki身上，認為她相貌不太像是日本人。而且因貼文用簡體字感謝香港大哥，有部分網民就認為她是由內地女生假扮的日本人。不過，從她的Twitter可見Yuki平常的貼文都以日文撰寫，經常會在貼文中多謝「おにーさん」(哥哥)的指名，再分享對話的內容。格式與這次感謝「香港大哥」的貼文相似，相信Yuki只是用Google Translate將貼文直譯，日本人又不懂繁體與簡體的分別才會以簡體開Po。

有網民就認為リフレ陪睡店)的店員「99%都係純正日本人」，不過店舖性質與風俗不同；客人不能亂摸女店員，更不能與她進行性行為。「呢啲先最貴，等同俾錢擺個靚女喺面前引誘自己，但又要守規矩，好地獄」。

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文章授權轉載自《香港01》