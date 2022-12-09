聽新聞
test
0:00 / 0:00
不當操練！泰軍校生遭逼蹲跳 23人「橫紋肌溶解」送醫慘洗腎
泰國那拉提瓦府（Narathiwat）當地一所軍校驚傳學生集體送醫，高達23人在高溫下失當操練，引發橫紋肌溶解、腎衰竭。相關單位正進行調查，負責訓練的教官已解職。
根據外媒《Thethaiger》報導，事件發生於泰國陶公府（Narathiwat），11月底，有名家長在臉書指控，兒子及同學在炎熱氣溫下，遭校方老師強迫訓練，過度操勞之下，要求學生要連續做出200次深蹲跳，引發學生身體不適，送醫檢查發現肌肉、腎臟連帶受到嚴重傷害，總共有23人診斷出橫紋肌溶解症。
事發後，校方立即將教官開除，並接手後續醫療事宜，已有9名學生康復返家，其餘14人仍在治療中，其中8人情況嚴重，因傷及腎臟，至今每周要洗腎2至3次。
此外，軍校指揮官桑蒂（Santi Sakuntanark）前往醫院訪視學生及家長，並聲明將規劃一個研討會，討論未來如何預防這種情況，泰國皇家陸軍司令也承諾，將在司法體系下調查此案。
何謂橫紋肌溶解症？
據台大醫院官網指出，「橫紋肌溶解症」指骨骼肌（橫紋肌）產生了急速的損傷，肌肉損傷的結果會導致肌肉細胞的壞死及細胞膜的破壞，肌肉的一些蛋白質及肌球蛋白（ｍyoglobin）便會滲漏出來，進而進入血液中並隨後出現在尿中。
在臨床上，受影響的肌肉通常會出現疼痛或有壓痛，肌肉收縮的力量也會下降。肌肉表皮可能會出現腫脹及充血的現象，如果肌肉破壞的劇烈，尿中肌球蛋白的濃度太高時，就會導致腎臟機能的損傷，甚至導致急性腎衰竭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言