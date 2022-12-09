不當操練！泰軍校生遭逼蹲跳 23人「橫紋肌溶解」送醫慘洗腎

泰國那拉提瓦府（Narathiwat）當地一所軍校驚傳學生集體送醫，高達23人在高溫下失當操練，引發橫紋肌溶解、腎衰竭。相關單位正進行調查，負責訓練的教官已解職。

根據外媒《Thethaiger》報導，事件發生於泰國陶公府（Narathiwat），11月底，有名家長在臉書指控，兒子及同學在炎熱氣溫下，遭校方老師強迫訓練，過度操勞之下，要求學生要連續做出200次深蹲跳，引發學生身體不適，送醫檢查發現肌肉、腎臟連帶受到嚴重傷害，總共有23人診斷出橫紋肌溶解症。

事發後，校方立即將教官開除，並接手後續醫療事宜，已有9名學生康復返家，其餘14人仍在治療中，其中8人情況嚴重，因傷及腎臟，至今每周要洗腎2至3次。

此外，軍校指揮官桑蒂（Santi Sakuntanark）前往醫院訪視學生及家長，並聲明將規劃一個研討會，討論未來如何預防這種情況，泰國皇家陸軍司令也承諾，將在司法體系下調查此案。