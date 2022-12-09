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不當操練！泰軍校生遭逼蹲跳 23人「橫紋肌溶解」送醫慘洗腎

聯合新聞網／ 綜合報導
軍校指揮官桑蒂（Santi Sakuntanark）前往醫院訪視學生及家長。圖／外媒《Thethaiger》
軍校指揮官桑蒂（Santi Sakuntanark）前往醫院訪視學生及家長。圖／外媒《Thethaiger》

泰國那拉提瓦府（Narathiwat）當地一所軍校驚傳學生集體送醫，高達23人在高溫下失當操練，引發橫紋肌溶解、腎衰竭。相關單位正進行調查，負責訓練的教官已解職。

根據外媒《Thethaiger》報導，事件發生於泰國陶公府（Narathiwat），11月底，有名家長在臉書指控，兒子及同學在炎熱氣溫下，遭校方老師強迫訓練，過度操勞之下，要求學生要連續做出200次深蹲跳，引發學生身體不適，送醫檢查發現肌肉、腎臟連帶受到嚴重傷害，總共有23人診斷出橫紋肌溶解症。

事發後，校方立即將教官開除，並接手後續醫療事宜，已有9名學生康復返家，其餘14人仍在治療中，其中8人情況嚴重，因傷及腎臟，至今每周要洗腎2至3次。

此外，軍校指揮官桑蒂（Santi Sakuntanark）前往醫院訪視學生及家長，並聲明將規劃一個研討會，討論未來如何預防這種情況，泰國皇家陸軍司令也承諾，將在司法體系下調查此案。

何謂橫紋肌溶解症？

據台大醫院官網指出，「橫紋肌溶解症」指骨骼肌（橫紋肌）產生了急速的損傷，肌肉損傷的結果會導致肌肉細胞的壞死及細胞膜的破壞，肌肉的一些蛋白質及肌球蛋白（ｍyoglobin）便會滲漏出來，進而進入血液中並隨後出現在尿中。

在臨床上，受影響的肌肉通常會出現疼痛或有壓痛，肌肉收縮的力量也會下降。肌肉表皮可能會出現腫脹及充血的現象，如果肌肉破壞的劇烈，尿中肌球蛋白的濃度太高時，就會導致腎臟機能的損傷，甚至導致急性腎衰竭。

泰國 教官

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