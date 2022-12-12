快訊

張蘭勸世能剖腹產「要惜福」 網酸：難怪生出媽寶兒

雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜忙用手機記錄　

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

炫耀自己是「有名的不良少年」 少年被擄走遭監禁毒打

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本少年為爭執「自己是有名的不良少年」，結果遭到幫派份子毆打。圖擷自youtube
一位日本少年為爭執「自己是有名的不良少年」，結果遭到幫派份子毆打。圖擷自youtube

日本埼玉縣近來發生一起社會事件。一位14歲的少年遭到一群男女用車載走監禁，並以拳頭、鐵棒等東西毆打，受到需要治療三個月的重傷。而一切事件的起因，疑似出自於受害者想向女性炫耀自己是不良少年，從而引發爭端。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，受害少年在9月時，曾傳訊給一位在社群網站上遇到的15歲少女，炫耀「我可是埼玉縣有名的不良少年」。結果對方回應「我才是更有名的不良少年」，引方雙方更自帶了一批人馬，在JR蕨車站附近碰面。

雖然當下並沒有發生衝突，不過女方後來向幫派「住吉會」成員小口直斗透露此事，於是小口帶著一群幫派份子，總共20人及五、六台車來到少年的公寓。小口一行人按下門鈴鈕，趁著少年應門的時候，將對方擄上轎車，監禁了四小時左右。過程中不停用鐵棒、拳頭毆打少年，最後才把他棄置於路旁。

家長向警方報案後，逮捕了小口在內等三位成人，以及8名15至18歲的少男少女。而少年經過診斷後，肋骨、鼻子等處都有骨折現象，全部治好估計得花三個月。為了一時的意氣之爭，卻遭來不必要的橫禍。

日本 幫派

延伸閱讀

日本雜交集團花樣多「百元入場、請來AV女優」 十年狂賺上億暴利

日本交通局PO一碗「僵硬泡麵」背後深意讓網友都睜大眼

風俗女金錢糾紛慘遭分屍 日本黑道甜言蜜語下的誘騙內幕

金錢糾紛？沖繩知名關東煮店老闆娘 遭女兒「藝術夫婦」勒斃

相關新聞

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

「永別了水木大哥！你是最熱血、永遠的『Z』...」以《無敵鐵金剛》等眾多日本動畫主題曲而知名、號稱日本「動畫歌帝王」的歌手——水木一郎——已證實於12月6日因肺癌病逝，享壽74歲。水木一郎半世紀的歌壇生涯，奠定日本動畫和特攝片歌曲的開拓歷史，超過1,200首作品，讓水木一郎成為日本最熱血的音樂化身。

化療也沒效…英國白血病少女靠基因療法 半年清光癌細胞

英國一名罹患侵襲性白血病的13歲少女，在化療及骨髓移植等常規治療皆無效後，接受一種開創性療法的臨床測試，沒想到治療後6個...

憂印尼新法嚇跑觀光客 峇里島保證不查婚姻狀況

印尼峇里島省長瓦揚（Wayan Koster）表示，造訪峇里島的遊客將不會受到印尼最近通過的刑法新條款威脅，盼平息外界對...

禮儀之國的典範情操！日本人的禮貌究竟是如何養成的？

靠著在世足賽非常自律的態度和禮儀，日本的表現又再度令全世界驚艷。

獵戶座太空船掠過月球 26天後平安濺落太平洋

國家航空暨太空總署(NASA)「阿提米絲一號」(Artemis 1)任務的「獵戶座」(Orion)太空船於美東時間11日...

日本ispace登月艙佛州升空 挑戰首家私人企業登月

日本太空公司ispace 11日展開期待已久的第一次任務，該公司的登月艙搭乘太空探索科技公司(SpaceX)的獵鷹九號(...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。