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炫耀自己是「有名的不良少年」 少年被擄走遭監禁毒打
日本埼玉縣近來發生一起社會事件。一位14歲的少年遭到一群男女用車載走監禁，並以拳頭、鐵棒等東西毆打，受到需要治療三個月的重傷。而一切事件的起因，疑似出自於受害者想向女性炫耀自己是不良少年，從而引發爭端。
根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，受害少年在9月時，曾傳訊給一位在社群網站上遇到的15歲少女，炫耀「我可是埼玉縣有名的不良少年」。結果對方回應「我才是更有名的不良少年」，引方雙方更自帶了一批人馬，在JR蕨車站附近碰面。
雖然當下並沒有發生衝突，不過女方後來向幫派「住吉會」成員小口直斗透露此事，於是小口帶著一群幫派份子，總共20人及五、六台車來到少年的公寓。小口一行人按下門鈴鈕，趁著少年應門的時候，將對方擄上轎車，監禁了四小時左右。過程中不停用鐵棒、拳頭毆打少年，最後才把他棄置於路旁。
家長向警方報案後，逮捕了小口在內等三位成人，以及8名15至18歲的少男少女。而少年經過診斷後，肋骨、鼻子等處都有骨折現象，全部治好估計得花三個月。為了一時的意氣之爭，卻遭來不必要的橫禍。
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