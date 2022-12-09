金錢糾紛？沖繩知名關東煮店老闆娘 遭女兒「藝術夫婦」勒斃

隨香港防疫規定放寬，日本開關同時匯率下跌，不少港人迫不及待買機票返鄉下。到當地除了食玩買之外，亦有港人特意去體驗日本的色色文化。日前有日本的風俗女在Twitter上開Po，感謝「香港大哥」的提名，引起香港網民熱論。

2022-12-09 22:01