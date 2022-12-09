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金錢糾紛？沖繩知名關東煮店老闆娘 遭女兒「藝術夫婦」勒斃
日本近來發生一起社會事件。沖繩縣那霸市一家經營70年，頗受在地人青睞的餐廳「關東煮東大（おでん東大）」，58歲店主的長濱美也子，竟遭到女兒許田美香及女婿許田盛哉聯手勒死殺害。經過探查，發現這起悲劇，很有可能是因為金錢糾紛而起。
根據日本媒體「文春Online」報導，這起事件發生在八月。當美也子的遺體被發現時，脖子上有被電線綁過的痕跡。加上兇嫌的手機裡頭，曾經查詢過「湮滅證據」、「完美犯罪」等等關鍵字，因而不排除是兇手打算偽裝成當事人自殺，企圖隱瞞警方的手法。
日本媒體「週刊女性PRIME」報導，檢閱監視器的畫面，可得知在案發當時，許田美香夫婦有出入現場的行蹤。丈夫許田盛哉之前在宜野灣市開設畫廊「PIN-UP」，美香則以畫家身份活動，在當地被稱為「藝術夫妻」。然而在2020年9月，畫廊卻在不明原因下發生火警燒毀。
為了籌措重建的經費，許田夫婦雖然有公開幕款，但募得的款項才只有重建費用的五分之一左右。後來總算靠著自己出資，在那霸市重開畫廊，但似乎也因此和親人出現金錢糾紛。加上夫妻愛慕虛榮，住在超越自己負擔能力的高級公寓內，因此金錢上的困擾，極有可能是促成命案的原因。
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