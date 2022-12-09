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風俗女金錢糾紛慘遭分屍 日本黑道甜言蜜語下的誘騙內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
日媒曝光風俗業的黑暗內幕。歐新社
日媒曝光風俗業的黑暗內幕。歐新社

色情行業不分東西方，從古代就一直存在著。而這個神秘的業界，也潛藏著許多危險。近來日本媒體，就深入剖析了風俗業的相關秘辛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，有不少從事風俗業的女性，當初是因為流連於男公關之類的聲色場所，或是賭博輸掉大錢，導致欠下數百萬日幣不等的債務（100萬日幣約相當於22.4萬台幣）。黑道業者看準了這個時機，於是誘騙這些女性借取高利貸，並介紹她們風俗相關的工作還債，進入「借金地獄」的狀態。

部分女性在工作一陣子後，或許真的把債款還清了。不過已經和黑道人士混熟的她們，仍可能繼續留在業界內。甚至有人還會透過這些黑道，尋找條件更好的店鋪。黑道除了介紹之外，還會介入抽成費用，不少女性常常沒多加思索就答應下來。

黑道為了持續保持收入，平時少不了對這些女性噓寒問暖，生日等節慶送禮也是必要的。有些女性可能一開始堅持賣笑不賣身，但做久了之後改變想法的人也所在多有。

然而畢竟是檯面下的交易，難免時而引發糾紛，甚至演變成命案。曾有一位風俗業女性，在某段時間突然失去了聯絡，也沒有人知道她的去向。過了不久，新聞刊登了一則殺人分屍的案件，而被害者就是那位失蹤的風俗女郎。顯示身處在這不法業界，恐怕缺乏人身安全的保障。

黑道 日本

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